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Андрей Бабиш: мы не планируем ужесточать карантинные меры

Андрей Бабиш: мы не планируем ужесточать карантинные меры

420on.cz 284
​По словам премьер-министра Андрея Бабиша, ужесточение карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса в ближайшие дни не планируется.
Андрей Бабиш: мы не планируем ужесточать карантинные меры

Об этом глава правительства сообщил Чешскому телевидению 3 ноября после того, как во вторник в стране было выявлено 9902 новых случая заболевания.

Страховые компании в Чехии с 1 ноября перестали оплачивать профилактические тесты на коронавирус, а срок их действия был сокращен. В ресторанах, барах и других подобных заведениях люди должны предъявлять сертификат о вакцинации, справку о том, что человек переболел коронавирусом, или отрицательный результат теста на covid-19. Ношение респираторов во всех внутренних помещениях является обязательным.

Однако, по словам Бабиша, дальнейшее ужесточение карантинных мер не планируется.

В настоящее время в больницах находятся 2058 пациентов с коронавирусом, 288 из которых — в тяжелом состоянии. Многим больницам уже пришлось заново открывать отделения для лечения больных с covid-19.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Андрей Бабиш Больницы правительство Чехия
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