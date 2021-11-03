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Чешская турфирма Firo-tour объявит себя банкротом

Чешская турфирма Firo-tour объявит себя банкротом

420on.cz 229
​Компания Firo-tour, которая работала на рынке туристических услуг, признала свое банкротство. Компания согласилась с заявлением о неплатежеспособности, поданным кредиторами. Firo-tour была одним из крупнейших туристических агентств Чехии.
Чешская турфирма Firo-tour объявит себя банкротом

Турфирма стала испытывать серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса и связанных с этим правительственных мер. Продажи туров упали на 90%. С января Firo-tour работала как агентство, то есть перепродавала туры других компаний.

В апреле один из клиентов Firo-tour подал заявление о банкротстве в Областной суд Праги. Позднее дело было передано в городской суд в Праге, который отклонил иск в июне по причине необоснованности.

Однако Slavia pojišťovna, которая ранее страховала риски банкротства Firo-tour, обжаловала это решение. По данным на 19 октябя страховщик выплатил клиентам турфирмы около 125 миллионов крон и еще  несколько десятков миллионов крон предстоит выплатить.

На этой неделе Firo-tour признал, что не может выполнить свои обязательства перед клиентам и предложил объявить о банкротстве.

По состоянию на конец сентября этого года в Чехии было зарегистрировано 620 действующих туристических агентств. С начала года приостановили работу 84 турфирмы, девять были закрыты и 11 объявили о банкротстве. В начале прошлого года в Чехии было насчитывалось 856 турфирм.

Источник: novinky.cz

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Темы
туристы Туризм Чехия банкротство страховые компании
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