Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 2,75%

Сегодня правление Чешского национального банка (ЧНБ) повысило ключевую процентную ставку на 1,25 процентного пункта — до 2,75%. Об этом сообщила пресс-секретарь Центробанка Маркета Фишерова. Это самый значительный рост ключевой ставки с 1997 года.

Основная причина повышения ставки — рост инфляции, которая в сентябре приблизилась к отметке 5%.

На последнем собрании в конце сентября правление ЧНБ повысило процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Ключевая процентная ставка, от которой зависят тарифы по коммерческим кредитам, выросла до 1,5%. Тогда за это решение проголосовали пять членов правления ЧНБ, двое были против.

Тарифы по ипотеке уже начали расти в предыдущие месяцы. Они учитывают ряд факторов, включая будущее повышение процентных ставок ЧНБ.

Сегодня ЧНБ также повысил ломбардную ставку на 1,25 процентного пункта — до 3,75%. Ломбардная ставка — это процент, по которому коммерческие банки могут занимать деньги у центрального банка под залог ценных бумаг.

«Масштаб повышения ключевой процентной ставки означает, что правление Банка осознает значительные инфляционные риски и необходимость принятия решительных мер денежно-кредитной политики для предотвращения роста среднесрочных инфляционных ожиданий. Курс чешской кроны будет укрепляться», — сказал Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.

Источник: ceskenoviny.cz

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