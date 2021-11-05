Чешские интернет-магазины Mall Group купила польская компания Allegro

​Польская компания Allegro приобретет 100% акций чешской группы интернет-магазинов Mall Group и курьерской компании WeDo. Общая стоимость сделки составляет 975 миллионов евро (примерно 24,7 миллиарда крон), говорится в пресс-релизе Rockaway Capital. Вместе с инвестиционными группами PPF и EC Investments эта компания является совладельцем Mall Group.

«Для группы Rockaway Capital это крупнейший бизнес в ее истори. В 2014 году мы сделали ставку на электронную коммерцию и начали создавать E-commerce Holding», — сказал основатель Rockaway Capital Якуб Гаврлант.

Окончательная цена сделки может быть увеличена до 50 миллионов евро (1,3 миллиарда крон) в зависимости от результатов деятельности Mall Group. Около 47% цены будет оплачено акциями Allegra.

Приобретение будет включать в себя польскую компанию Mall Group и логистические активы WeDo в Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии и Польше. Сделка не касается Vivantis, Mall Pay или Mall.TV и Košík.cz, которые в прошлом уже были отделены от Mall Group.

В дополнение к интернет-рынку Mall, Mall Group также включает, например, электронный магазин CZC.cz с электроникой.

В финансовом году, закончившемся 31 марта этого года, Mall Group увеличила оборот на 26% — до 20,7 миллиарда крон и впервые получила прибыль. Количество заказов увеличилось на 31% в годовом исчислении — до 14 миллионов.

Курьерская компания WeDo была создана осенью прошлого года в результате поглощения курьерской службы InTime и сети пунктов выдачи посылок Uloženka. За первый год работы WeDo перевезла почти десять миллионов отправлений.

Источник: novinky.cz

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