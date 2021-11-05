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С января минимальная заработная плата в Чехии увеличится на 1000 крон

С января минимальная заработная плата в Чехии увеличится на 1000 крон

420on.cz 389
​С января 2022 года минимальная заработная плата в Чехии повышается на 1000 крон — до 16 200 крон. Постановление утверждено кабинетом министров сегодня.
С января минимальная заработная плата в Чехии увеличится на 1000 крон

Об этом сообщил Чешскому телевидению премьер-министр Андрей Бабиш после внеочередного заседания правительства. 

В Чехии минимальную зарплату получают 139 тысяч человек.

Ранее министр труда Чехии Яна Малачова заявляла, что в интересах государства, чтобы самые низкие заработки в стране не были ниже, чем в Польше или Словакии. Таким образом, сумма в 16 600 крон может быть компромиссным вариантом, с которым министры правительственной партии ANO могут в конечном итоге согласиться. На прошлой неделе министр финансов Алена Шиллерова заявила, что она выступает за увеличение минимальной зарплаты максимум до 16 200 крон.

«Я разочарована, у нас минимальная зарплата будет на 400 крон ниже минимальной заработной платы в Польше», - прокомментировала решение Яна Малачова

Источник:  ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия зарплата работа правительство
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