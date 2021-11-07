В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%

​По оценкам аналитиков, в октябре инфляция в Чехии выросла до 5,7%. В сентябре этот показатель составлял 4,9%.

По мнению экономистов, на рост цен больше всего повлияла стоимость коммунальных услуг и жилья, а также резкий рост цен на автомобильное топливо.

По сравнению с предыдущим месяцем экономисты оценивают рост потребительских цен примерно в 1%. Официальные данные по инфляции за октябрь будут опубликованы Статистическим управлением Чехии 10 ноября.

Чешский национальный банк 4 ноября повысил ключевую ставку до 2,75%. Прирост на 1,25 пункта является самым высоким с 1997 года.

«Причиной роста цен в сентябре был сектор жилья, воды, энергии и топлива. В октябре цены в транспортной сфере продолжили расти, как из-за роста цен на топливо, так и из-за более дорогих автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость жилья, включая энергию, и транспортных расходов в основном способствовала общей инфляции в октябре. В то время как цена на электроэнергию в этом году снижалась в годовом исчислении, в октябре цены на электроэнергию и газ начали вносить положительный вклад в годовую инфляцию», — сказал Мирослав Новак, аналитик Akcenta.

Октябрь стал четвертым месяцем подряд, когда годовая инфляция показала относительно резкий скачок. Рост цен снова ускорился по потребительской корзине или по подавляющему большинству из 12 основных ценовых групп.

«Темпы роста потребительских цен в прошлом месяце снова ускорились, основной причиной стало увеличение стоимости жилья, в том числе начавшееся повышение цен на энергоносители», — сказал экономист Михал Брожка. По его словам, в начале следующего года инфляция, вероятно, превысит 6%.

Источник: irozhlas.cz

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