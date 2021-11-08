Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%

В октябре на учете в отделениях труда состояло 251 689 безработных. Это примерно на 10 500 человек меньше, чем в предыдущем месяце, и почти на 20 000 меньше, чем в октябре прошлого года, когда безработица в стране достигла 3,7%.
В сравнении с предыдущим месяцем предложение вакансий также сократилось в октябре этого года. Работодатели опубликовали 352 454 вакансии, что примерно на 5 500 меньше, чем в сентябре.
Аналитики ожидали аналогичного развития событий. Уровень безработицы в Чехии постепенно снижается с марта этого года. При этом в январе 2021 года из-за правительственных мер по борьбе с эпидемией безработица составляла 4,3%.
«В ближайшие месяцы безработица, скорее всего, вырастет из-за сокращения сезонных работ, особенно в сельском и лесном хозяйстве. Ситуация на рынке труда будет в основном зависеть от текущей эпидемической ситуации», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Управления труда Чехии.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день