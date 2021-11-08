Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%

​Уровень безработицы в Чешской Республике упал до 3,4% в октябре, в сентябре этот показатель составлял 3,5%.

В октябре на учете в отделениях труда состояло 251 689 безработных. Это примерно на 10 500 человек меньше, чем в предыдущем месяце, и почти на 20 000 меньше, чем в октябре прошлого года, когда безработица в стране достигла 3,7%.

В сравнении с предыдущим месяцем предложение вакансий также сократилось в октябре этого года. Работодатели опубликовали 352 454 вакансии, что примерно на 5 500 меньше, чем в сентябре.

Аналитики ожидали аналогичного развития событий. Уровень безработицы в Чехии постепенно снижается с марта этого года. При этом в январе 2021 года из-за правительственных мер по борьбе с эпидемией безработица составляла 4,3%.

«В ближайшие месяцы безработица, скорее всего, вырастет из-за сокращения сезонных работ, особенно в сельском и лесном хозяйстве. Ситуация на рынке труда будет в основном зависеть от текущей эпидемической ситуации», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Управления труда Чехии.

Источник: ceskenoviny.cz

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