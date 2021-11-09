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В Чехии не хватает строительных материалов и рабочих

В Чехии не хватает строительных материалов и рабочих

420on.cz 31
Развитию строительной отрасли мешают высокие цены на стройматериалы и нехватка рабочих рук. По мнению экспертов, завершению строительных проектов также препятствует инфляция.
В Чехии не хватает строительных материалов и рабочих

Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), объем строительства в Чешской Республике несколько ускорился в годовом исчислении — до 2,2% в сентябре (по сравнению с 1,2% в августе).

Строительство жилых и нежилых зданий ускорилось на 4,9% по сравнению с сентябрем прошлого года. Главный экономист BH Securities Штепан Кржечек отметил, что чиновники выдали 7 509 разрешений на строительство в сентябре. Это на 1% больше, чем год назад. 

«В настоящее время достаточно проектов с выданными разрешениями на строительство. Однако подрядчикам не удается реализовать запланированное строительство в рамках утвержденных бюджетов», — сказал Кржечек. 

Количество квартир, строительство которых было начато в сентябре этого года, увеличилось на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако количество квартир после сдачи в эксплуатацию уменьшилось на 10,2%. Это показывает, насколько сложно завершить проекты в условиях инфляции, полагают аналитики.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
строительство Чехия цены инфляция
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