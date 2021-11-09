В Чехии пройдет «Ночь театров 2021»

​В Чехии 20 ноября состоится традиционная «Ночь театров». Фестиваль является частью европейского проекта European Theater Night, который с 2008 года представляет театральное творчество в нетрадиционной форме.

Театры-участники будут не только развивать прошлогоднюю тему жизненной устойчивости, но также будут представлять свежие новости на сцене театра, инновационные подходы или размышления о ситуации, связанной с пандемией SARS-CoV-2, которая значительно повлияла на культурную сферу.

В рамках фестиваля откроются двери сотни театров страны, будут проводиться ночные экскурсии по закулисью, мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, представления и перфомансы.

Ночь театров в Чехии проходит уже в девятый раз. В прошлом году в акции участвовали 130 театров из 31 города Чехии. Фестиваль посетили свыше 50 тысяч человек.

Подробнее о самом фестивале, программе и театрах, которые будут учувствовать в мероприятии, можно узнать на официальном сайте фестиваля.

Источник: facebook.com

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