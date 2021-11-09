В Чехии пройдет «Ночь театров 2021»

Театры-участники будут не только развивать прошлогоднюю тему жизненной устойчивости, но также будут представлять свежие новости на сцене театра, инновационные подходы или размышления о ситуации, связанной с пандемией SARS-CoV-2, которая значительно повлияла на культурную сферу.
В рамках фестиваля откроются двери сотни театров страны, будут проводиться ночные экскурсии по закулисью, мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, представления и перфомансы.
Ночь театров в Чехии проходит уже в девятый раз. В прошлом году в акции участвовали 130 театров из 31 города Чехии. Фестиваль посетили свыше 50 тысяч человек.
Подробнее о самом фестивале, программе и театрах, которые будут учувствовать в мероприятии, можно узнать на официальном сайте фестиваля.
Источник: facebook.com
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