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Чешские банки повышают процентные ставки по сберегательным счетам

Чешские банки повышают процентные ставки по сберегательным счетам

420on.cz 79
После резкого повышения ключевой ставки Чешским национальным банком (ЧНБ) банки в Чехии увеличили тарифы по ипотечным кредитам. Одновременно многие чешские банки стали повышать процентные ставки по сберегательным счетам.
Чешские банки повышают процентные ставки по сберегательным счетам

Например, с 22 ноября Air Bank увеличивает бонусные проценты по сберегательному счету в два раза — с 0,75% до 1,5%  годовых (для вкладов на сумму до 250 000 крон). Клиент получит проценты, если пять раз в месяц оплатит покупки на любые суммы картой банка, сказала пресс-секретарь Air Bank Яна Покорна. Процентная ставка по накопительным счетам с суммой от 250 тысяч до 1 миллиона крон составляет 0,1% годовых.

Česká spořitelna также объявила, что с декабря повысит процентные ставки по сберегательным счетам с 0,2% до 1,5% для клиентов со счетом Plus, Erste Premier и Erste Private Banking. По данным Česká spořitelna, сберегательным счетом пользуются более 1,8 миллиона клиентов банка.

Creditas в ответ на действия ЧНБ на следующей неделе также повысит процентные ставки по сберегательным продуктам. Новая ставка по счету Spořicí učet + составит 2,0% (на депозит суммой до 350 000 крон).

С 10 ноября ČSOB также будет повышает процентные ставки по основным сберегательным и срочным счетам. По сбережениям, открытым через приложение ČSOB Smart, можно получить 1,5% в течение первых трех месяцев (ранее это был 1%). Ставка по годовому срочному депозиту, который представляет собой вклад на определенный период с чистой доходностью, составит 2%. Duo Profit, который представляет собой сочетание льготного сберегательного счета и инвестиций в паевой инвестиционный фонд, теперь предлагает годовую доходность в размере 3%.

Однако и в этом случае выгода депозитов в банках будет продолжать ухудшаться в реальном выражении, поскольку по прогнозам Минфина Чехии инфляция в стране в начале 2022 года составит около 7%.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки инфляция деньги Чехия кредитование экономика
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