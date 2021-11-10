Чешское статистическое управление: инфляция в октябре составила 5,8%

Инфляция в Чехии в октябре составила 5,8%, что является максимальным показателем с 2008 года. Об этом 10 ноября сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).

По сравнению с сентябрем инфляция увеличилась на 0,9 процентных пункта. Аналитики прогнозировали в октябре рост инфляции в годовом исчислении на уровне 5,7%.

По сравнению с прошлым годом значительно подорожало жилье. Арендная плата в октябре была на 3,5% выше, чем год назад. Цены на воду и канализацию выросли на 5,5%. Цены на транспорт выросли на 11,6%, на алкоголь и табак — на 8,6%. Одежда и обувь подорожали более чем на 10%. Больше людей также платили за питание и некоторые продукты.

Больше людей также платили за питание и некоторые продукты. Например, молоко длительного хранения подорожало на 13,1%, масла и жиры — на 15,9%, сахар — на 17,4%.

По сравнению с октябрем прошлого года цены на товары в целом выросли на 5,4%, а цены на услуги — на 6,6%.

По сравнению с сентябрем этого года стоимость автомобильного топлива увеличилась почти на 6%. Бензин Natural 95 продавался в среднем по цене 35,51 кроны за литр, что является самым высоким показателем с ноября 2014 года. Дизельное топливо стоило в среднем 34,24 кроны за литр.

Минфин Чехии прогнозирует, что инфляция в стране в начале 2022 года составит около 7%.

Источник: ceskenoviny.cz

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