Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых

Повышение процентных ставок по ипотеке нанесет значительный удар людям, у которых фиксация заканчивается в ближайшие месяцы. Их ежемесячный платеж увеличится как минимум на сотни, чаще — на тысячи крон. Сейчас новые ставки по ипотекам составляют от 3,59% годовых, некоторые банки уже предлагают тариф 5% и выше.

Ипотека дорожает. Это беспокоит не только людей, которые сейчас оформляют новый кредитный договор, но и тех заемщиков, у которых заканчивается период фиксации по договору. Если у них была фиксированная процентная ставка на 5 лет и этот период истекал в этом или следующем году, тариф значительно вырастет, а вместе с ним и ежемесячный платеж.

Например, при трехмиллионной ипотеке на 30 лет с процентной ставкой 2% и ежемесячным платежом около 11 000 крон при повышении ставки до 5% платеж увеличится более чем на 5 000 крон.

По информации из банков, изменение процентных ставок разной продолжительности фиксации в ближайшие месяцы и в течение следующего года затронет от десятков тысяч до сотен тысяч человек.

«Клиенты, у которых в ближайшие месяцы заканчивается наиболее распространенная — пятилетняя — фиксация, брали ипотечные кредиты на рубеже 2016 и 2017 годов. В то время ставки были относительно низкими, в среднем около 2,1% в год», — отмечает Дэвид Эйм, заместитель председателя правления консалтинговой компании Gepard Finance.

Сегодня ставки банков по ипотеке больше не будут опускаться ниже 3,59%, а в некоторых банках они даже превышают 5 процентов. Аналитики не исключают дальнейшего повышения ставок.

«У нас уже есть ставки более 5%. В период с сентября 2007 года по май 2010 года средние ставки постоянно превышали 5%, и рынок работал», — отмечает Дэвид Эйм.

«Маржа по ипотеке в настоящее время отрицательная. Таким образом, можно предположить, что ипотечные ставки будут продолжать расти», — заявила пресс-секретарь Райффайзенбанка Петра Копецка.

По словам банков, есть немало клиентов, которые уже подготовились к сегодняшней ситуации, и резкий рост цен их не коснется. Либо они рефинансировали ипотеку во время другой фиксации в другом банке, либо попросили лучшую ставку на следующий период в своем финансовом учреждении.

«По умолчанию банк обращается к клиентам с предложением новых процентных ставок как минимум за три месяца до окончания фиксации. Определенный процент клиентов обращается к нам за несколько месяцев до окончания фиксации ипотечного кредита. В настоящее время около 15% клиентов, у которых фиксация закончится в 2022 году, уже согласовали с нами новые условия», — сказал Филип Белант, руководитель отдела ипотечных кредитов в Česká spořitelna.

Источник: seznamzpravy.cz

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