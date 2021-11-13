Чешские курорты в 2020 году посетили 196 тысяч пациентов

В прошлом году чешские и моравские курорты посетило 196 307 пациентов, что является самым низким показателем с конца 90-х годов. Количество клиентов уменьшилось на 170 тысяч по сравнению с прошлым годом. Из общего числа пациентов в прошлом году 38 835 были иностранцами.

Об этом свидетельствуют данные Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS). Эпидемия covid-19 в прошлом году повлияла на ситуацию на этом рынке. Оказание санаторно-курортной помощи было частично ограничено, в некоторые месяцы на курорты могли отправиться только люди, застрахованные государственными медицинскими страховыми компаниями. Резкому снижению количества клиентов на чешских курортах не помогло даже оказание государственной поддержки в размере 4000 крон.

В 2000 году количество пациентов, которым была оказана санаторно-курортная реабилитационная помощь в Чехии, достигло 275,8 тысяч человек. С тех пор цифра увеличивалась и до кризиса с коронавирусом достигала от 360 000 до 380 000 клиентов в год. В прошлом году количество посетителей курорта сократилось почти вдвое.

Операторы спа жаловались в основном на потерю немецкой клиентуры, которая является самой важной группой гостей из-за границы. В последние годы на немцев приходилось около половины всех иностранных клиентов курортов. В прошлом году иностранцы не посещали отечественные курорты из-за тяжелой эпидемической ситуации в Чешской Республике — для иностранцев из некоторых стран въезд в Чехию был ограничен или обусловлен карантином.

Последствия эпидемии covid, вероятно, ощутят на себе курорты и в этом году — весной им вообще не разрешали принимать людей, которые оплачивают пребывание и процедуры самостоятельно. (за исключением тех, кто переболел COVID-19 за последние 90 дней).

Пациенты провели на чешских курортах в общей сложности более трех миллионов лечебных дней, что на два миллиона меньше, чем в 2019 году. Пребывание одного гостя в прошлом году длилось в среднем 15,5 дней, что примерно на полтора дня больше, чем в 2019 году.

Самым частым диагнозом, с которым взрослые пациенты обращались в санаторий, были нарушения опорно-двигательного аппарата. На них приходилось около 60% всех случаев. За ними следуют нервные заболевания (16%) и болезни системы кровообращения (6%). Дети оставались на курорте в основном из-за респираторных заболеваний. В прошлом году в санаториях было доступно менее 23,7 тыс. коек, большинство из них — в Карловарском крае.

Источник: ceskenoviny.cz

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