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Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям

Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям

420on.cz 298
​Правительство Чехии планирует ввести в действие некоторые программы компенсаций для компаний и частных предпринимателей. Эти программы уже готовы, но должны быть согласованы профсоюзами и новым составом правительства.
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям

Общий размер компенсаций может составить около одного миллиарда крон в месяц, сказал министр промышленности и торговли Карел Гавличек. 

Гавличек добавил, что 15 ноября правительство не примет решения о компенсации, поскольку оно должно согласовать с профсоюзами параметры участия в программах. «Необходимо установить критерии снижения продаж и за какой период. Раньше мы сравнивали эти показатели с 2019 годом, теперь его нужно будет обновить и сравнить, например, с прошлыми месяцами. Но я не хочу сейчас принимать такое окончательное решение», — добавил он.

Отмена самотестирования и антигенных тестов может повлиять, например, на посещаемость ресторанов или культурных мероприятий. 

По словам Гавличека, будут обсуждаться выплаты компенсационного бонуса для самозанятых лиц или возмещение непокрытых затрат, например, по программе Antivirus. Гавличек также напомнил, что на сегодняшний день государство потратило около 340 миллиардов крон на поддержку компаний и предпринимателей в связи с мерами против covid-19.

По его словам, компенсационные программы в любом случае готовятся и утверждаются Еврокомиссией, но теперь правительство должно согласовать их запуск. Если это произойдет, предприниматели уже в декабре смогут получать компенсации.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
компенсация коронавирус правительство Чехия бизнес индивидуальный предприниматель
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