Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.26
USD
22.02
RUB
0.3
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
50d 6 °C
В октябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54%

В октябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54%

420on.cz 214
Средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54% в октябре. В сентябре этот показатель составлял 2,43%. Ставка растет восьмой месяц подряд, следует из данных Fincentrum Hypoindex. В октябре банки оформили 10 065 ипотечных кредитов на общую сумму 32,07 миллиарда крон.
В октябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54%

Объем выданных ипотечных кредитов в октябре увеличился почти на 1,5 миллиарда крон по сравнению с сентябрем. По сравнению с октябрем прошлого года объем выданных ипотек вырос на 6,9 миллиарда крон. С марта этого года средняя процентная ставка по ипотеке выросла на 0,61 процентного пункта.

После резкого повышения процентных ставок ЧНБ отдельные банки также повышают ставки. «Из-за двухмесячной задержки из-за учета ставок Hypoindex по ипотечным кредитам (банки обрабатывали эти ссуды в течение двух месяцев), рост ставок еще не был отражен в индексе. Тарифы, вероятно, превысят отметку в 5%, — отмечают аналитики.

Однако интерес к ипотеке уже снижается по сравнению с предыдущими месяцами. Если в августе рост объема выданных ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 75%, в сентябре — 38%, то в октябре — только 27%. С января по октябрь этого года банки оформили ипотечные кредиты на сумму более 355 миллиардов крон. Даже при резком падении интереса к ипотеке объем выданных ипотечных кредитов в этом году должен достичь 400 миллиардов крон.

Реальные ставки банков по ипотеке в октябре начали приближаться к 4%. В начале ноября рынок застал врасплох Чешский национальный банк (ЧНБ), который решил резко повысить ключевую процентную ставку на 1,25 процентного пункта — до 2,75%. После последнего повышения базовой ставки ЧНБ на 0,75 процентного пункта в конце сентября ставки по ипотечным кредитам на рынке выросли. Например, ипотечные кредиты с пятилетней фиксацией подорожали в среднем на 0,5–0,7 процентных пункта.

«После последнего повышения ключевых процентных ставок со стороны ЧНБ весьма вероятно, что ставки по ипотечным кредитам на всем рынке будут около четырех процентов или немного выше», — сказал менеджер по ипотечным кредитам Ондржей Шухман. По его словам, дальнейшее развитие будет зависеть от дальнейших шагов ЧНБ и особенно от развития ставок на межбанковском рынке.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
ипотеки кредитование банки Чехия процентные ставки
Читайте
по теме 
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
11.11.2021 09:48 Экономика
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
2213
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 2,75%
04.11.2021 15:04 Экономика
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 2,75%
1928
В Праге выставлено на продажу менее всего квартир за последние десять лет
27.10.2021 15:13 Экономика
В Праге выставлено на продажу менее всего квартир за последние десять лет
2801
Чешский национальный банк выступил против ипотеки на 50 лет
27.10.2021 09:32 Экономика
Чешский национальный банк выступил против ипотеки на 50 лет
2441
Последние новости:
15
ноября
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
15.11.2021 11:46 Экономика
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
43
Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы
15.11.2021 11:12 Экономика
Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы
185
Карантинные меры: что изменилось с 15 ноября?
15.11.2021 09:58 Коронавирус
Карантинные меры: что изменилось с 15 ноября?
666
14
ноября
В Чехии в результате стрельбы ранены два человека
14.11.2021 19:42 Общество
В Чехии в результате стрельбы ранены два человека
1844
Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом
14.11.2021 19:43 Общество
Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом
2920
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
14.11.2021 15:32 Экономика
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
1206
В Чехии пройдет Международный день фламенко
14.11.2021 08:47 Культура
В Чехии пройдет Международный день фламенко
943
13
ноября
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
13.11.2021 16:24 Коронавирус
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
2002
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов
13.11.2021 15:33 Экономика
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов
3135
Уникальный паровоз "Laminátka" покинул Пльзень и направился в музей
13.11.2021 15:02 Общество
Уникальный паровоз "Laminátka" покинул Пльзень и направился в музей
1176


Мобильная версия