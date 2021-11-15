В октябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54%

Средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54% в октябре. В сентябре этот показатель составлял 2,43%. Ставка растет восьмой месяц подряд, следует из данных Fincentrum Hypoindex. В октябре банки оформили 10 065 ипотечных кредитов на общую сумму 32,07 миллиарда крон.

Объем выданных ипотечных кредитов в октябре увеличился почти на 1,5 миллиарда крон по сравнению с сентябрем. По сравнению с октябрем прошлого года объем выданных ипотек вырос на 6,9 миллиарда крон. С марта этого года средняя процентная ставка по ипотеке выросла на 0,61 процентного пункта.

После резкого повышения процентных ставок ЧНБ отдельные банки также повышают ставки. «Из-за двухмесячной задержки из-за учета ставок Hypoindex по ипотечным кредитам (банки обрабатывали эти ссуды в течение двух месяцев), рост ставок еще не был отражен в индексе. Тарифы, вероятно, превысят отметку в 5%, — отмечают аналитики.

Однако интерес к ипотеке уже снижается по сравнению с предыдущими месяцами. Если в августе рост объема выданных ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 75%, в сентябре — 38%, то в октябре — только 27%. С января по октябрь этого года банки оформили ипотечные кредиты на сумму более 355 миллиардов крон. Даже при резком падении интереса к ипотеке объем выданных ипотечных кредитов в этом году должен достичь 400 миллиардов крон.

Реальные ставки банков по ипотеке в октябре начали приближаться к 4%. В начале ноября рынок застал врасплох Чешский национальный банк (ЧНБ), который решил резко повысить ключевую процентную ставку на 1,25 процентного пункта — до 2,75%. После последнего повышения базовой ставки ЧНБ на 0,75 процентного пункта в конце сентября ставки по ипотечным кредитам на рынке выросли. Например, ипотечные кредиты с пятилетней фиксацией подорожали в среднем на 0,5–0,7 процентных пункта.

«После последнего повышения ключевых процентных ставок со стороны ЧНБ весьма вероятно, что ставки по ипотечным кредитам на всем рынке будут около четырех процентов или немного выше», — сказал менеджер по ипотечным кредитам Ондржей Шухман. По его словам, дальнейшее развитие будет зависеть от дальнейших шагов ЧНБ и особенно от развития ставок на межбанковском рынке.

Источник: ceskenoviny.cz

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