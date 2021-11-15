Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы

Врачи детской больницы Брно предупредили об очень опасной игрушке, которая состоит из магнитных шариков. В десятках случаях дети проглотили шарики, в четырех случаях понадобилась операция. Это связано с тем, что наличие магнитов в пищеварительной системе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Чешская торговая инспекция сейчас занимается расследованием дела, связанного с продажей опасной игрушки — это маленькие, на первый взгляд незаметные шарики, но с сильным магнитным эффектом. Игрушку предлагали семь поставщиков.

«Если кто-то и назвал этот предмет игрушкой, я считаю, что он не может пройти процедуру официального утверждения», — оценивает директор ČOI в Брно Карел Гавличек.

«Один шарик может оказаться в желудке, другой уже в кишечнике, они притягиваются друг к другу и могут вызвать прокол как в желудке, так и в кишечнике», — объясняет Ладислав Планка, заведующий отделением детской хирургии, ортопедии и травматологии Университетской больницы в Брно.

Одной из пациенток была двухлетняя Леонтина Бртникова. Она проглотила шарики, когда ее старшие братья и сестры играли с ними. «Мы нашли шарики, но вы не можете их сосчитать, потому что их очень много. Мы были удивлены тем, сколько из них она проглотила в итоге, это было очень быстро», — сказала мать девочки. Врачи в итоге нашли двадцать шариков в животе ребенка. Девочке повезло, родители вовремя это обнаружили и врачи смогли оказать девочке необходимую медицинскую помощь.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: