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Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы

Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы

420on.cz 185
Врачи детской больницы Брно предупредили об очень опасной игрушке, которая состоит из магнитных шариков. В десятках случаях дети проглотили шарики, в четырех случаях понадобилась операция. Это связано с тем, что наличие магнитов в пищеварительной системе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы

Чешская торговая инспекция сейчас занимается расследованием дела, связанного с продажей опасной игрушки — это маленькие, на первый взгляд незаметные шарики, но с сильным магнитным эффектом. Игрушку предлагали семь поставщиков.

«Если кто-то и назвал этот предмет игрушкой, я считаю, что он не может пройти процедуру официального утверждения», — оценивает директор ČOI в Брно Карел Гавличек.

«Один шарик может оказаться в желудке, другой уже в кишечнике, они притягиваются друг к другу и могут вызвать прокол как в желудке, так и в кишечнике», — объясняет Ладислав Планка, заведующий отделением детской хирургии, ортопедии и травматологии Университетской больницы в Брно.

Одной из пациенток была двухлетняя Леонтина Бртникова. Она проглотила шарики, когда ее старшие братья и сестры играли с ними. «Мы нашли шарики, но вы не можете их сосчитать, потому что их очень много. Мы были удивлены тем, сколько из них она проглотила в итоге, это было очень быстро», — сказала мать девочки. Врачи в итоге нашли двадцать шариков в животе ребенка. Девочке повезло, родители вовремя это обнаружили и врачи смогли оказать девочке необходимую медицинскую помощь.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия дети врачи Брно Торговая инспекция
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