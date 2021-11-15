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Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы

Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы

420on.cz 43
​Спустя почти полгода была официально подтверждена продажа пражского стартапа Twisto австралийской компании Zip. Это один из самых быстрорастущих глобальных игроков в области отсроченных платежей, заплативший за Twisto более двух миллиардов крон. Благодаря Twisto австралийцы хотят попасть в Европу.
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы

О сделке было объявлено в мае этого года. Теперь все документы, которые сделали Twisto частью Zip — компании, котирующейся на австралийской фондовой бирже с рыночной стоимостью около 2,5 миллиардов долларов, готовы. Австралийская компания до сих пор работала на 13-ти рынках и теперь хочет значительно расшириться в Европе. Приобретение Twisto откроет ей путь на 27 европейских рынков.

«Завершение сделки и включение ее в Zip — огромное признание нашей восьмилетней работы. Под руководством Zip у нас есть практически неограниченные возможности для дальнейшего роста, в котором нам помогут их опыт в создании глобальной компании, контакты, технологические ноу-хау и, наконец, что не менее важно, финансы. С другой стороны, Zip нужна наша слаженная команда», — говорит Михал Шмида, основатель Twisto, а теперь также акционер австралийского Zip.

Михал Шмида отказался комментировать вопрос CzechCrunch о том, будет ли пражская компания первоначально расширяться под названием Twist. Однако на примере американского стартапа Quadpay, который Zip купил прошлым летом, что переименование в конечном итоге имело место, и поэтому не исключено, что аналогичная судьба постигнет Twisto.

Источник: cc.cz

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Темы
бизнес Чехия стартапы инвестиции
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