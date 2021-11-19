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Чехи планируют потратить на Рождество в среднем 12600 крон

Чехи планируют потратить на Рождество в среднем 12600 крон

420on.cz 170
​Чехи планируют потратить на Рождество в среднем 12600 крон. Из этой суммы около 8000 крон приходится на подарки, еще 3400 крон — на еду и 1200 крон — на рождественские украшения.
Чехи планируют потратить на Рождество в среднем 12600 крон

В то же время примерно 10% чехов планируют брать в долг (в среднем, 10 600 крон), чтобы приобрести подарки к Рождеству. Однако большинство жителей республики считают, что брать кредиты на рождественские подарки — не самая лучшая идея. Об этом свидетельствуют результаты опроса Чешской банковской ассоциации (ČBA), проведенного агентством Ipsos среди 1000 респондентов.

«Опрос Чешской банковской ассоциации подтвердил, что подавляющее большинство чехов считают рождественские ссуды плохой идеей. Каждый год есть те, кто в конечном итоге берет кредит. Однако прежде чем это сделать, следует подумать, действительно ли эта вещь им нужна или им просто хочется ее купить, а также оценить, смогут ли они выплатить ссуду в будущем со всеми процентами и сборами», — сказала Люцие Направова, которая занимается вопросами финансового образования в ассоциации.

В 57% случаев люди хотят купить бытовую электронику в кредит на Рождество. Однако две трети чехов, у которых уже есть опыт получения кредита на Рождество, планируют занять в банке не более 10 000 крон. 7% респондентов готовы занять более 30 000 крон. «Этим займом чаще всего пользуются молодые люди в возрасте от 27 до 35 лет, а также люди с низким уровнем образования. Это соответствует общим знаниям о финансовой грамотности населения», — сказал специалист по финансовому рынку Ipsos Михал Страка.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
подарки Чехия Рождество банки кредитование задолженность
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