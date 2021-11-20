В Чехии проходит акция по сбору продуктов для нуждающихся

Сегодня люди примерно в 1300 магазинах по всей Чешской Республике могут участвовать в традиционном сборе продуктов. Продукты длительного пользования и товары из аптек можно пожертвовать до 30 ноября и в онлайн-супермаркетах Rohlik.cz, Košík.cz и iTesco.

Осенний сбор продуктов питания в этом году проходит в рекордном количестве магазинов — в 1318. В нем участвуют некоторые магазины сетей Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann и Tesco. Люди могут найти ближайший магазин на сайте sbirkapotravin.cz.

Сбор продуктов питания в Чехии проводится с 2019 года, дважды в течение года. Однако акция в прошлом году не состоялась из-за пандемии коронавируса. Сбор организован Чешской федерацией продовольственных банков. Весной этого года торговцы отобрали для нуждающихся 405 тонн продуктов питания и 45 тонн аптечных товаров. Помощь направляется одиноким пожилым людям, одиноким матерям, семьям в кризисной ситуации, бездомным или инвалидам.

Источник: ceskenoviny.cz

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