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Компенсации предпринимателям в Чехии будут выплачиваться при падении оборота на 30%

Компенсации предпринимателям в Чехии будут выплачиваться при падении оборота на 30%

420on.cz 260
​По словам министра промышленности и торговли Карла Гавличека, условием для получения компенсаций от государства в период эпидемии будет снижение оборота компании или предпринимателя на 30%. Субсидия будет распространяться на период с 22 ноября, добавил он.
Компенсации предпринимателям в Чехии будут выплачиваться при падении оборота на 30%

Таким образом, правительство выполнило просьбу профсоюзов. Однако государство будет оказывать предпринимателям меньшую поддержку, чем ранее, когда для получения субсидий необходимо было показать 50-процентное падение продаж. 

В связи с ужесточением противоэпидемических мер Гавличек в понедельник представит на утверждение правительству проект программ поддержки COVID 2021 и COVID Nepokryté náklady. Министр финансов Алена Шиллерова заявила на этой неделе, что 22 ноября предложит правительству утвердить размер компенсаций для индивидуальных предпринимателей.

По программе COVID 2021 предприниматели ранее имели право на выплату в размере 500 крон на сотрудника за день ограничения работы, а в рамках программы COVID Nepokryté náklady — до 60% от непокрытых затрат.

Индивидуальные предприниматели сначала получали компенсации в размере 500 крон за календарный день, в феврале этого года Палата депутатов увеличила размер субсидий до 1000 крон в день. Гавличек не уточнил, насколько меньше будет финансовая поддержка в новом проекте.

Профсоюзы также давно призывают к возобновлению антивирусной программы поддержки занятости. По словам Гавличека, в правительстве пока нет согласия по этому вопросу.

Среди других требований представителей бизнеса — снижение налога на добавленную стоимость для наиболее пострадавших секторов до 5% с января следующего года еще на два года.

На этой неделе правительство решило, что с 22 ноября только вакцинированные люди и люди, которые переболели COVID-19 за последние шесть месяцев, смогут пользоваться услугами общественного питания, проживания, посещать массовые мероприятия, салоны красоты и другие заведения сферы услуг. Антигенные тесты и ПЦР больше приниматься не будут.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия компенсация коронавирус
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