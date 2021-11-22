Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.48
USD
22.61
RUB
0.31
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
04d 7 °C
Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%

Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%

420on.cz 22
​Арендная плата за новые логистические комплексы в Чехии выросла в ноябре 2021 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%

Доля свободных производственных цехов и складов в Чешской Республике составила 2,5% на конец третьего квартала, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Industrial Research Forum (IRF) и BNP Paribas Real Estate (BNP-PRE).

По данным BNP-PRE, арендные ставки в новых логистических комплексах в Праге и окрестностях выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время стоимость аренды составляет около 6 евро за квадратный метр в месяц. В регионах средняя арендная плата составляет 5,20 евро.

По данным BNP-PRE, рост цен вызван высоким спросом со стороны компаний, особенно в сфере электронной коммерции. Поэтому развитие идет очень активно, например, в Пльзенском крае с начала 2020 года были созданы складские и производственные площади объемом почти 260 000 квадратных метров. В Моравскосилезском крае было построено 220 000 квадратных метров коммерческих помещений.

Источник: stavebni-forum.cz
 

Рассказать всем:
Темы
склад Чехия недвижимость цены аренда недвижимости строительство
Читайте
по теме 
В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений
26.10.2021 18:30 Экономика
В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений
1401
Amazon откроет второй складской комплекс в Чехии
17.09.2021 09:29 Экономика
Amazon откроет второй складской комплекс в Чехии
2455
Густой дым и взрывы: возле Праги горит склад
16.07.2019 13:39 Общество
Густой дым и взрывы: возле Праги горит склад
4258
Автопроизводитель Daimler построит крупнейший логистический центр в Чехии
22.08.2017 11:23 Экономика
Автопроизводитель Daimler построит крупнейший логистический центр в Чехии
2398
Последние новости:
22
ноября
Нью-Йоркский Университет в Праге и Дублинская школа бизнеса заключили партнерское соглашение
22.11.2021 10:46 Пресс-релизы
Нью-Йоркский Университет в Праге и Дублинская школа бизнеса заключили партнерское соглашение
75
Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения из-за коронавируса
22.11.2021 09:03 Коронавирус
Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения из-за коронавируса
1250
Карантинные меры: что изменилось с 22 ноября?
22.11.2021 08:45 Коронавирус
Карантинные меры: что изменилось с 22 ноября?
832
21
ноября
Компенсации предпринимателям в Чехии будут выплачиваться при падении оборота на 30%
21.11.2021 20:20 Экономика
Компенсации предпринимателям в Чехии будут выплачиваться при падении оборота на 30%
1371
В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку
21.11.2021 17:27 Общество
В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку
893
Будущий министр здравоохранения Чехии не исключил необходимости четвертой дозы вакцины
21.11.2021 10:15 Коронавирус
Будущий министр здравоохранения Чехии не исключил необходимости четвертой дозы вакцины
2501
20
ноября
В Чехии проходит акция по сбору продуктов для нуждающихся
20.11.2021 15:45 Экономика
В Чехии проходит акция по сбору продуктов для нуждающихся
2359
Объявлены победители премии «Чешский соловей». Первое место выиграла певица Ева Фарна.
20.11.2021 09:47 Культура
Объявлены победители премии «Чешский соловей». Первое место выиграла певица Ева Фарна.
820
В Чехии 19 ноября выявлено 22 936 новых случаев заболевания коронавирусом. Правительство утвердило новые карантинные меры.
20.11.2021 09:24 Коронавирус
В Чехии 19 ноября выявлено 22 936 новых случаев заболевания коронавирусом. Правительство утвердило новые карантинные меры.
4477
19
ноября
В Австрии объявлен локдаун: с 1 февраля вакцинация в стране будет обязательной
19.11.2021 12:38 Общество
В Австрии объявлен локдаун: с 1 февраля вакцинация в стране будет обязательной
4865


Мобильная версия