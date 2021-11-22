Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%

​Арендная плата за новые логистические комплексы в Чехии выросла в ноябре 2021 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Доля свободных производственных цехов и складов в Чешской Республике составила 2,5% на конец третьего квартала, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Industrial Research Forum (IRF) и BNP Paribas Real Estate (BNP-PRE).

По данным BNP-PRE, арендные ставки в новых логистических комплексах в Праге и окрестностях выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время стоимость аренды составляет около 6 евро за квадратный метр в месяц. В регионах средняя арендная плата составляет 5,20 евро.

По данным BNP-PRE, рост цен вызван высоким спросом со стороны компаний, особенно в сфере электронной коммерции. Поэтому развитие идет очень активно, например, в Пльзенском крае с начала 2020 года были созданы складские и производственные площади объемом почти 260 000 квадратных метров. В Моравскосилезском крае было построено 220 000 квадратных метров коммерческих помещений.

Источник: stavebni-forum.cz

