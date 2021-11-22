Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
22.59
RUB
0.3
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
04n 5 °C
Стоимость земельных участков в Чехии за год выросла почти на 22%

Стоимость земельных участков в Чехии за год выросла почти на 22%

420on.cz 342
​Рыночные цены на квартиры, коттеджи и земельные участки в Чешской Республике в третьем квартале продолжали расти. Земельные участки подорожали на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, квартиры — на 16,3%, коттеджи — на 15,8%.
Стоимость земельных участков в Чехии за год выросла почти на 22%

Это следует из исследования HB Index, которое сегодня опубликовала Hypoteční banka. Рост цен вызван как сохраняющимися опасениями инфляции и высокой долей инвестиционных покупок, так и ростом цен на строительные работы и материалы.

По словам Йиржи Фейкса, председателя совета директоров Hypoteční banka и ČSOB Stavební spořitelna, третий квартал этого года связан с началом роста процентных ставок и опасениями по поводу роста цен, которые стимулируют спрос на все виды недвижимости. «Этот эффект, вероятно, сохранится и в четвертом квартале. Но тогда текущая ситуация на ипотечном рынке должна больше отразиться на ценах на недвижимость, при быстром росте процентных ставок. Поэтому мы ожидаем, что спрос на жилье в следующем году замедлится. Из-за низкого предложения недвижимости, роста инфляции и цен на строительные материалы и энергию мы не ожидаем падения цен на недвижимость», — сказал Фейкс.

С 2010 года квартиры в Чешской Республике подорожали на 93,3%, а по сравнению со вторым кварталом этого года средний рост цен на квартиры составил 5%.

Во всех регионах цены за квартал выросли не менее чем на 4%, больше всего в Моравско-Силезском, Карловарском, Устецком и Южно-Моравском регионах. Наибольший рост цен в этой категории также наблюдается в категориях 2 + 1 и 2 + kk. В Праге средний уровень цен составил 4% и эта тенденция сохраняется. Девелоперы увеличивают цены несколько раз на отдельных этапах.

Цены на семейные дома выросли на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом и показали самый высокий рост за десять лет. На рост цен также повлияло чрезмерное повышение цен на строительные работы и материалы, например, на древесин.

На рост цен на землю также сильно повлияли спекулятивные инвестиции. Помимо повышенного интереса к земельным участкам вдали от окраин больших городов и к земле, предназначенной для отдыха, также продается земля без утвержденного плана зонирования, которую инвесторы покупают для последующей перепродажи. С 2010 года цены на земельные участки выросли на 116%.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
недвижимость продажа недвижимости цены Чехия статистика
Читайте
по теме 
Текущая ситуация на рынке недвижимости Чехии: ноябрь 2021
22.11.2021 12:20 Рынок недвижимости
Текущая ситуация на рынке недвижимости Чехии: ноябрь 2021
368
Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%
22.11.2021 11:18 Экономика
Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%
218
Недвижимость в Чехии: выгодная покупка квартиры в Карловых Варах
19.11.2021 12:33 Новостройки
Недвижимость в Чехии: выгодная покупка квартиры в Карловых Варах
1175
Цены на недвижимость в Чехии вырастут на 19% из-за дорогих стройматериалов
18.11.2021 17:35 Экономика
Цены на недвижимость в Чехии вырастут на 19% из-за дорогих стройматериалов
2811
Последние новости:
22
ноября
Пара занималась сексом в центре Брно. Прохожий вызвал полицию
22.11.2021 15:41 Общество
Пара занималась сексом в центре Брно. Прохожий вызвал полицию
534
Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%
22.11.2021 11:18 Экономика
Цены на аренду логистических комплексов в Чехии выросли на 10%
218
Нью-Йоркский Университет в Праге и Дублинская школа бизнеса заключили партнерское соглашение
22.11.2021 10:46 Пресс-релизы
Нью-Йоркский Университет в Праге и Дублинская школа бизнеса заключили партнерское соглашение
326
Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения из-за коронавируса
22.11.2021 09:03 Коронавирус
Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения из-за коронавируса
2951
Карантинные меры: что изменилось с 22 ноября?
22.11.2021 08:45 Коронавирус
Карантинные меры: что изменилось с 22 ноября?
1711
21
ноября
Компенсации предпринимателям в Чехии будут выплачиваться при падении оборота на 30%
21.11.2021 20:20 Экономика
Компенсации предпринимателям в Чехии будут выплачиваться при падении оборота на 30%
1787
В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку
21.11.2021 17:27 Общество
В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку
1036
Будущий министр здравоохранения Чехии не исключил необходимости четвертой дозы вакцины
21.11.2021 10:15 Коронавирус
Будущий министр здравоохранения Чехии не исключил необходимости четвертой дозы вакцины
2694
20
ноября
В Чехии проходит акция по сбору продуктов для нуждающихся
20.11.2021 15:45 Экономика
В Чехии проходит акция по сбору продуктов для нуждающихся
2445
Объявлены победители премии «Чешский соловей». Первое место выиграла певица Ева Фарна.
20.11.2021 09:47 Культура
Объявлены победители премии «Чешский соловей». Первое место выиграла певица Ева Фарна.
871


Мобильная версия