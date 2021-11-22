Стоимость земельных участков в Чехии за год выросла почти на 22%

​Рыночные цены на квартиры, коттеджи и земельные участки в Чешской Республике в третьем квартале продолжали расти. Земельные участки подорожали на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, квартиры — на 16,3%, коттеджи — на 15,8%.

Это следует из исследования HB Index, которое сегодня опубликовала Hypoteční banka. Рост цен вызван как сохраняющимися опасениями инфляции и высокой долей инвестиционных покупок, так и ростом цен на строительные работы и материалы.

По словам Йиржи Фейкса, председателя совета директоров Hypoteční banka и ČSOB Stavební spořitelna, третий квартал этого года связан с началом роста процентных ставок и опасениями по поводу роста цен, которые стимулируют спрос на все виды недвижимости. «Этот эффект, вероятно, сохранится и в четвертом квартале. Но тогда текущая ситуация на ипотечном рынке должна больше отразиться на ценах на недвижимость, при быстром росте процентных ставок. Поэтому мы ожидаем, что спрос на жилье в следующем году замедлится. Из-за низкого предложения недвижимости, роста инфляции и цен на строительные материалы и энергию мы не ожидаем падения цен на недвижимость», — сказал Фейкс.

С 2010 года квартиры в Чешской Республике подорожали на 93,3%, а по сравнению со вторым кварталом этого года средний рост цен на квартиры составил 5%.

Во всех регионах цены за квартал выросли не менее чем на 4%, больше всего в Моравско-Силезском, Карловарском, Устецком и Южно-Моравском регионах. Наибольший рост цен в этой категории также наблюдается в категориях 2 + 1 и 2 + kk. В Праге средний уровень цен составил 4% и эта тенденция сохраняется. Девелоперы увеличивают цены несколько раз на отдельных этапах.

Цены на семейные дома выросли на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом и показали самый высокий рост за десять лет. На рост цен также повлияло чрезмерное повышение цен на строительные работы и материалы, например, на древесин.

На рост цен на землю также сильно повлияли спекулятивные инвестиции. Помимо повышенного интереса к земельным участкам вдали от окраин больших городов и к земле, предназначенной для отдыха, также продается земля без утвержденного плана зонирования, которую инвесторы покупают для последующей перепродажи. С 2010 года цены на земельные участки выросли на 116%.

Источник: ceskenoviny.cz

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