20% чешских компаний планируют в следующем году повысить зарплату всем сотрудникам

Около 20% компаний в Чехии планируют в следующем году повысить заработную плату всем работникам. Еще 20% фирм намерены увеличить зарплату выбранным категориям сотрудников. Среднее увеличение должно составить 10%.

Согласно опросу ČSOB, проведенному среди 400 компаний и предпринимателей, планируемые темпы повышения заработной платы ниже, чем в этом году.

В этом году 28% опрошенных предприятий и индивидуальных предпринимателей увеличили заработную плату всем работникам, а 24% — только некоторым. Среднее повышение заработной платы составило 12%.

«Компании по-прежнему борются с нехваткой подходящих специалистов на рынке. Фирмам зачастую ничего другого не остается, как и далее повышать зарплату сотрудникам», — сказал Павел Прокоп, исполнительный директор ČSOB по корпоративным банковским услугам.

Средняя заработная плата (до вычета налогов) в Чешской Республике во втором квартале этого года выросла на 11,3% в годовом исчислении — до 38 275 крон. В валовом исчислении сотрудники получили в среднем 3 893 кроны больше, чем год назад. С учетом инфляции реальный рост зарплаты составил 8,2%. Однако в целом две трети сотрудников в Чехии не получают средней заработной платы.

Источник: ceskenoviny.cz

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