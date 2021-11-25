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Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов

Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов

420on.cz 359
Чешский национальный банк (ЧНБ) ужесточил лимиты на предоставление ипотечных кредитов. Если сейчас кредит можно получить на 90% от стоимости недвижимости, то с апреля следующего года этот показатель будет снижен до 80%. Таким образом, заемщик, оформляющий ипотеку, должен будет иметь 20% собственных средств на покупку жилья.
Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов

Одновременно обновлены дополнительные ограничения по доходам для предоставления ипотечных кредитов. Национальный банк Чехии указал, что для лиц младше 36 лет будут действовать более мягкие ограничения на предоставление кредита для покупки собственного жилья.

Лимит DTI, то есть общий долг заявителя, кратный его чистому годовому доходу, с апреля 2022 года составит 8,5 (для людей младше 36 лет — 9,5). Предел показателя DSTI, то есть отношения между общей суммой ежемесячных выплат по задолженности соискателя кредита и его чистым ежемесячным доходом, составит 45% (для заемщиков младше 36 лет — 50%.

В то же время ЧНБ заявил, что цены на жилье в Чехии были завышены почти на 25% во втором квартале этого года и даже более чем на 30% — для инвестиционных квартир.

Банки также будут направлять больше денег в резервы для защиты кредитного рынка.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
кредитование Чехия банки процентные ставки покупка недвижимости недвижимость ипотеки
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