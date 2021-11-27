Опрос: 18% чехов скрывают свои доходы перед партнером

Около 18% чехов скрывают истинный размер своих доходов перед партнером. Чаще это делают мужчины, чем женщины. В основном, это люди в возрасте от 35 до 44 лет с начальным или средним образованием из небольших муниципалитетов с населением от 1000 до 1900 человек.

Об это свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством NMS Market Research для Raiffeisenbank среди более 1000 респондентов.

61% чехов ведут общий бюджет. В прошлом году 14% чехов, живущих в семьях, тайно что-то купили, а в 39% случаев покупка была дороже 5000 крон. У 5% респондентов есть секретный счет, о котором их партнер не знает.

«Интересно, что в опросе, проведенном Raiffeisen stavební spořitelna в 2018 году, 41% респондентов сообщили о совместном счете. В этом году только 28% чехов имеют совместный счет. Похоже, что времена, когда мужчина обычно отправлял всю зарплату на общий счет, а женщина оплачивала с этого счета все расходы, ушли в прошлое, — сказала пресс-секретарь Raiffeisenbank Петра Копецка.

Отдельные счета более распространены среди партнеров: 58% респондентов делят регулярные ежемесячные платежи по предварительной договоренности. 28% чехов имеют общий счет для домашнего хозяйства, с которого выплачиваются регулярные платежи и все остальное. 11% имеют общий счет для регулярных платежей, а в дополнение к этому каждый имеет свой личный банковский счет.

«Наши данные показывают, что чем больше финансовый достаток в семье, тем чаще партнеры или члены семьи вместе обсуждают финансы и инвестиции. Они также вместе принимают решения. Но один из них имеет решающее слово, независимо от того, мужчина или женщина», — сказал инвестиционный стратег Ян Сушанка из Sušánka & partneři. И наоборот, представители среднего класса склонны опасаться, что их партнер может заработать больше, поэтому они вместе не принимают решение распоряжении деньгами.

Источник: ceskenoviny.cz

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