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Подтвержден первый случай заражения новой мутацией коронавируса в Чехии

Подтвержден первый случай заражения новой мутацией коронавируса в Чехии

420on.cz 484
​Либерецкая больница подтвердила наличие в Чехии нового штамма коронавируса из Южной Африки, которому присвоено название омикрон. Теперь мутацию должна подтвердить Национальная справочная лаборатория. Подозрительный образец был обнаружен методом ПЦР у женщины из Либерецкого региона, которая вернулась в Чешскую Республику из Намибии. Она вакцинирована и имеет легкое течение болезни.
Подтвержден первый случай заражения новой мутацией коронавируса в Чехии

«После анализа с вероятностью примерно 90% я могу подтвердить, что штамм омикрона действительно подтвердился у пациента», — сказал Вацлав Ржичарж, пресс-секретарь Либерецкой региональной больницы.

По его словам, подтверждение варианта омикрон у женщины из Либерецкого региона весьма вероятно, учитывая, что она прибыла в Чехию из Намибии. Больница затем отправила образец ПЦР для дальнейшего анализа в Национальную справочную лабораторию, которая с большей вероятностью подтвердит наличие мутации.

Лаборатория больницы исследовала образец, взятый у женщины, которая вернулась в Чешскую Республику в группе из девяти человек из Намибии через Южную Африку и Дубай. Женщина находится в изоляции, вакцинирована и имеет легкое течение инфекции. Санитарно-гигиеническая станция сейчас проверяет контакты людей, которые вместе с женщиной путешествовали в группе.

Минздрав Чехии пока не планирует ужесточать противоэпидемические запреты из-за обнаружения новой мутации. «Мы уже приняли необходимые меры, которые являются ответом на появление этого варианта в странах ЮАР», — заявил глава Минздрава Адам Войтех сразу после публикации информации.

Он добавил, что очевидно, что этот вариант быстро распространяется по всей Европе. «Это невозможно полностью предотвратить, мы постараемся исключить рискованный импорт из стран, где болезнь распространяется с этим штаммом», — добавил Войтех.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Африка Чехия Больницы Болезни правительство Министерство здравоохранения
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