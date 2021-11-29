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Правительство Чехии возобновило выплату компенсаций фирмам в рамках программы Antivir

Правительство Чехии возобновило выплату компенсаций фирмам в рамках программы Antivir

420on.cz 79
В Чехии компании, которые пострадали от правительственных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, смогут получать от государства компенсации в рамках программы Antivir. Размер компенсаций составит 60% от зарплаты сотрудников, но не более 29 000 крон.
Правительство Чехии возобновило выплату компенсаций фирмам в рамках программы Antivir

Компенсации будут выплачиваться за период с 1 ноября до конца февраля, сообщила министр труда Чехии Яна Малачова после заседания кабинета министров.

Программа предназначена для предотвращения увольнения сотрудников фирм и предприятий. Согласно анализу Министерства труда, по состоянию на 10 августа почти 74 300 компаний получили финансовую поддержку в рамках Antivir в отношении более 1 миллиона сотрудников. Расходы госбюджета достигли почти 50,18 миллиарда крон.

«Программа сработала очень хорошо, особенно в прошлом году. К сожалению, сейчас мы должны ее возобновить на тех же условиях, которые были раньше», — сказала министр. Из бюджета на эти цели выделено 1,4 миллиарда крон. Сумма поступит в основном из европейских фондов, добавила глава Минтруда.

Правительство Бабиша в отставке объявило в Чехии чрезвычайное положение сроком на 30 дней, в это время действуют некоторые запреты и ограничения. Предприниматели жалуются на падение продаж. Помимо одобренных компенсаций, государство выплачивает людям, находящимся в карантине, 80% от зарплаты, но не более 39 000 крон.

По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, программа COVID Nepokryté náklady будет работать на трех уровнях с компенсацией до 90% затрат. Изменение условий субсидии должно отражать отмену рождественских ярмарок, открытие которых было запланировано на 27 ноября и отменено за день до начала — 26 ноября. Эта мера не распространяется на обычные фермерские рынки.

По словам Гавличека, государство также выплатит 40% непокрытых затрат предпринимателям, у которых продажи упали на 30%. Правительство одобрило эту форму поддержки на заседании в прошлый понедельник. Предприниматели, продажи которых упали на 50%, будут иметь право на субсидию в размере 70% затрат. По словам Гавличека, небольшие компании со штатом до десяти сотрудников, чьи продажи упадут на 80%, смогут получить компенсацию в размере 90% своих затрат, начиная с 1 июля этого года.

В прошлый понедельник правительство также одобрило продление программы COVID 2021. В соответствии с ней предприниматели смогут получать взнос в размере 300 крон на сотрудника за каждый день ограничений. Индивидуальные предприниматели смогут получать компенсации из расчета 1000 крон в день.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
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