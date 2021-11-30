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В каких интернет-магазинах подарки к Рождеству лучше не покупать

В каких интернет-магазинах подарки к Рождеству лучше не покупать

420on.cz 1219
​В Чехии Торговая инспекция выявила 1 200 проблемных интернет-магазинов и веб-сайтов, которых лучше избегать. Инспекторы предупреждают, что некоторые товары из этих магазинов вообще не будут отправлены или по почте придет совсем другая посылка. При этом вернуть деньги, например, за одежду, которая не подошла, практически невозможно.
В каких интернет-магазинах подарки к Рождеству лучше не покупать

Во время пандемии увеличилось количество подозрительных интернет-магазинов, которые могут обманывать покупателей. Большинство из них предлагает дешевые подарки, одежду и другие товары из стран Азии. Чешская торговая инспекция обращает на это внимание.

Десятки и сотни жалоб поступают в так называемые «торговые галереи», которые отклоняют жалобы клиентов на том основании, что они всего лишь посредники, и поэтому покупателям необходимо напрямую контактировать продавца, обычно базирующегося в Китае и других странах Азии.

«Сайт выглядел нормально, как и в любом другом интернет-магазине. После оплаты товар мне не пришел, поэтому я связался с магазином по электронной почте, но мне сказали, что они всего лишь посредники и товар идет из Китая», — описывает мужчина свой опыт покупки на сайте bonky.cz. По этой же причине магазин также отказывается возвращать деньги.

С ноября прошлого года на этот сайт поступило более 200 жалоб, но жертв может быть намного больше, сообщили в Торговой инспекции. Некоторые тщетно пытаются вернуть товар по гарантии, как например, женщина, которая заказала дорогой женский свитер на сайте lunzo.cz, он ей не подошел, однако вернуть товар в магазин и получить деньги не удалось.

По закону в Чехии покупатель имеет право отказаться от покупки, расторгнуть договор и вернуть товар в интернет-магазин в течение 14-ти дней. Однако многие посредники прикрываются тем, что они не являются конечным продавцом и не осуществляют возврат товара.

«Недостаточно просто упомянуть, что та или иная компания или веб-сайт являются посредниками с точки зрения условий ведения бизнеса, предложение такой услуги в Интернете должно четко отличаться от стандартных продаж интернет-магазина», — пояснил пресс-секретарь Торговой инспекции. 

С подобными проблемами столкнулись потребителя при покупках товаров в интернет-магазинах rivio.cz, booho.cz, balando.cz, mollio.cz, rivalenti.cz и другими, которые предлагают товары со скидкой от одежды до игрушек и аксессуаров для дома. Эти сайты, похожие один на другой, относятся к числу тех, на которые потребители больше всего жалуются, и Чешская торговая инспекция предостерегает от них.

У таких сайтов часто нет адреса или телефона. Это один из признаков, на который покупатели должны обращать внимание при совершении покупок в любом интернет-магазине. В контактах часто не указывается оператор или идентификационный номер предпринимателя (IČ), а единственный предлагаемый способ оплаты — предоплата банковской картой или банковским переводом. Это также вызывает сомнения, особенно с учетом того, что в Чехии популярная оплата посылок наложенным платежом (dobírka). У многих проблемных магазинов есть виртуальные штаб-квартиры по известным пражским адресам, как и у сотен других компаний. Например, на Rybná 24, где базируется более четырех тысяч компаний.

Кроме того, потребителя могут обязать заплатить таможенный сбор или НДС за отправку на сумму более 550 крон. Это сделает покупку дороже на несколько сотен крон. Существенная деталь скрыта в условиях договора, который размещен на сайте недобросовестных интернет-магазинов. Также иногда по прошествии недель или месяцев клиенты получают из Азии товары, совершенно отличные от тех, которые они заказали.

Источник:  seznamzpravy.cz

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Темы
интернет магазины Чехия Торговая инспекция Торговля
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