Общая сумма задолженности чешских семей превысила два триллиона крон

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Национальным банком Чехии (ЧНБ).
Долги домохозяйств на конец октября составляли 2,014 триллиона крон. Сумма задолженности растет с февраля 2016 года. Впервые долги превысили 1 трлн крон в июне 2010 года, а в сентябре 2017 года — 1,5 трлн крон.
Ипотечные кредиты составляют три четверти общего долга домохозяйств. В конце октября размер жилищных ссуд увеличился на 11% в годовом исчислении — до 1,57 триллиона крон. Объем потребительских кредитов увеличился примерно на 5% и составил почти 278 миллиардов крон.
Центральный банк Чехии публикует такую статистику каждый месяц.
Источник: ceskenoviny.cz
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