В следующем году в Чехии подорожают электричество и газ

В следующем году регулируемая цена на электроэнергию в Чехии будет в среднем на 3,7% выше, чем сейчас, на газ — на 2,4%.

Об этом заявил на пресс-конференции в среду председатель правления Управления по регулированию энергетики (ERO) Станислав Травничек. ERO устанавливает часть окончательной цены на энергию в Чехии.

В общих ценах изменения отразятся так, что электричество подорожает примерно на 2%, а газ — на 1%. Однако основное повышение цен для конечного потребителя будет связано с нерегулируемым компонентом цен на энергоносители. Компании-поставщики планируют закупку дорогостоящей энергии на фондовой бирже, говорится в сообщении ERO.

Для электроэнергии регулируемая часть, установленная ERO, составляет 40,6% от окончательной цены, то есть меньше, чем в этом году. На газ регулируемая цена составляет 18,6%, в этом году — 20%.

Регулируемая часть цены включает в себя в основном плату за передачу и распределение энергии, а также взнос за возобновляемые источники энергии. Оставшаяся часть цены определяется самими поставщиками.

Источник: novinky.cz

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