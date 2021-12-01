На севере Чехии воры украли беседку, оставив только колышки

В Храставе в Северной Чехии сотрудники полиции расследуют необычную кражу. Недалеко от границы с Польшей кто-то украл прочную деревянную беседку. Город установил беседку на смотровой площадке четыре года назад в рамках совместного чешско-польского проекта.

«К сожалению, мы убеждены, что люди могут украсть практически все. Злоумышленники демонтировали беседку и увезли ее на автомобиле. Город расположен прямо на границе, они могли приехать из Чехии или Польши», — размышляет мэр Храставы и сенатор Михаил Канов. По его словам, кража произошла 29 ноября.

Полиция уже занимается этим делом. Ущерб оценивается в 370 тысяч крон. «Самой дорогой частью была крыша беседки из специальной деревянной черепицы», — сказал мэр.

Беседка была построена в месте, которое называется Výhledy. Мэрия построила здесь в 2014 году деревянную смотровую площадку для наблюдения за окружающим ландшафтом и особенно за птицами.

Его открытие было большим событием. Помимо чешских, польских и немецких туристов, в мероприятии приняли участие губернатор Либереца Мартин Пута и секретарь мэрии польского города Богатыня.

По словам мэра, в Храставе будет построена новая беседка. «Но можно ожидать, что из-за резкого роста цен на древесину она обойдется значительно дороже», — сказал Канов.

Источник: novinky.cz

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