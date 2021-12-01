Депутаты чешского парламента одобрили выплату пособий родителям в связи с коронавирусом

Палата депутатов Чешской республики 1 декабря приняла закон, согласно которому возобновляется выплата пособий родителям, которые вынуждены были остаться дома с детьми в период эпидемии коронавируса. При этом расширен круг лиц, которые имеют право на получение пособия, а размер компенсаций увеличен до 80% от зарплаты.

Закон должен утвердить Сенат ЧР и подписать президент, после чего он вступит в силу.

Согласно принятому закону, родители или близкие родственники будут получать пособия, если школа или класс закрыты на карантин из-за эпидемии covid-19. Кроме того, финансовая помощь от государства будет оказана и в случаях, когда ребенка помещают в карантин. Расширен круг лиц, осуществляющих уход за ребенком — пособие смогут получать бабушки или дедушки, которые заботятся о своих внуках.

Пособие положено также людям, которые будут заботиться о близких-инвалидах при возможном закрытии социальных учреждений. При определенных условиях люди, работающие по договору об исполнении работ (DPP или DPČ), получат право на выплату таких компенсаций.

Ранее пособие выплачивалось родителям школьников, как правило, в течение девяти дней. Размер пособия составлял 60% от зарплаты. По новому закону эта сумма увеличена до 80% (не менее 400 крон в сутки при полной занятости), а выплата полагается за весь период карантина.

Пособия будут выплачиваться задним числом — за период с начала ноября до конца февраля следующего года.

Правительство оценивает дополнительные расходы государственного бюджета в 600 миллионов крон.

Источник: novinky.cz

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