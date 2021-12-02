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В Чехии возобновят выплату компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от карантинных мер

В Чехии возобновят выплату компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от карантинных мер

420on.cz 319
Палата депутатов Чешской республики утвердила условия выплаты компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Теперь закон должен одобрить Сенат и подписать президент.
В Чехии возобновят выплату компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от карантинных мер

Предложение правительства предусматривает, что индивидуальные предприниматели и учредители небольших компаний смогут подать заявку на компенсацию до 1000 крон в день. Такие же условия действовали в прошлом году. Для лиц, работающих на основании договора о выполнении работ, субсидия будет составлять 500 крон в день. Поддержка адресована компаниям и предпринимателям, чьи продажи в период эпидемии упали на 30% и более.

Законопроект также сохраняет возможность требовать от государства компенсационный бонус в случае предписанного карантина или изоляции. Для предпринимателей-физлиц и учредителей небольших компаний его размер составит 500 крон в сутки.

Первый так называемый бонусный период действует с 22 ноября до конца этого года.

Было согласовано изменение, согласно которому лица и компании, которые начали предпринимательскую деятельность в период с 1 августа по 22 ноября этого года, также имеют право на выплату компенсаций (доказать, что их доходы упали они не могут).

Компенсации будет выплачивать финансовая администрация. За время пандемии, начавшейся весной 2020 года, было получено около 2,7 миллиона заявок от фирм и предпринимателей. Общий размер выплат составил около 44 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
индивидуальный предприниматель бизнес компенсация коронавирус Чехия Палата депутатов ЧР законы
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