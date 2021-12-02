Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии наконец-то снижаются

​Топливо в Чехии подешевело впервые после длительного роста цен. Литр самого популярного бензина Natural 95 в настоящее время продается в Чешской Республике в среднем за 37,03 кроны, что на 17 геллеров меньше, чем неделю назад.

Дизельное топливо стал дешевле на 26 геллеров и сейчас стоит в среднем 35,79 кроны за литр, сообщает компания CCS, которая отслеживает цены на топливо в Чехии.

«Картель OPEC и его партнеры страдают от избытка нефти на рынке, что приводит к резкому падению цен. На встрече они, вероятно, согласятся не увеличивать добычу дальше,а это значит что бензин подешевеет», — полагают аналитики.

Если на прошлой неделе баррель нефти марки Brent продавался по цене 82 доллара (около 1844 крон), то во вторник цена была всего 69 долларов (около 1552 крон). Таким образом, цена на нефть упала на 16% за несколько дней.

В ноябре цены на бензин в Чехии достигли самого высокого уровня с конца октября 2012 года, а дизельное топливо было самым дорогим с середины октября 2014 года, но в последнее время цены начали стагнировать. Бензин Natural сейчас на 9,28 кроны за литр дороже, чем год назад. За дизельное топливо автомобилисты платили на 8,75 кроны за литр меньше.

Самое дешевое топливо в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 36,58 кроны. Самое дорогое — в Праге, где литр бензина стоит в среднем 37,68 кроны.

Источник: novinky.cz

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