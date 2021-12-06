Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале составила 37 499 крон

Средняя заработная плата в Чехии в третьем квартале этого года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошло года и составила 37 499 крон до вычета налогов.

В валовом исчислении сотрудники чешских компаний получали в третьем квартале в среднем на 2012 крон больше, чем год назад. Однако с учетом роста потребительских цен реальная зарплата работников выросла на 1,5%, сообщили в Чешском статистическом управлении. При этом две трети сотрудников предприятий и компаний в Чехии не получают средней заработной платы.

«В третьем квартале сохранился высокий рост заработной платы в сфере здравоохранения и социальной помощи — на 8%. Однако самый высокий рост зафиксирован в сфере недвижимости, а именно на 11,8%», — сказала Йитка Эрхартова, руководитель отдела статистики труда.

В целом рост зарплат был зафиксирован статистикой во всех секторах, но в пяти он упал ниже значения инфляции потребительских цен, которая составляла 4,1% за указанный период. Меньше всего, на 0,6%, номинальная заработная плата выросла в сфере культуры, развлечений и отдыха (всего на 199 крон — до 32 615 крон). На втором месте — государственное управление и оборона с ростом на 2,3%. Третье место делят строительство и другие виды деятельности с ростом на 3,6%, за которыми следуют производство и распределение электроэнергии, газа, тепла и кондиционирования воздуха, где номинальный рост зарплаты составил 3,8%.

Источник: seznamzpravy.cz

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