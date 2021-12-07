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Почти 15% новых построенных коттеджей в Чехии — деревянные

Почти 15% новых построенных коттеджей в Чехии — деревянные

420on.cz 425
За первые три квартала 2021 года в Чешской Республике было построено почти 13000 новых коттеджей. 14,6% из них имели деревянную несущую конструкцию. 8,9% домов выполнены в самом экологически чистом классе энергопотребления А.
Почти 15% новых построенных коттеджей в Чехии — деревянные

По предварительным результатам за три квартала 2021 года сдано 12 913 новых коттеджей, в которых 13 564 квартиры. «83% домов имели несущую конструкцию из кирпича. Деревянная конструкция была выбрана для 14,6% вновь построенных семейных домов, что на 1% ниже по сравнению с 2020 годом», — говорит Сильви Лукавцова из Департамента строительства и жилищной статистики ČSÚ. Другие типы несущих конструкций не так широко распространены и их доля составляет менее 3%.

Источник: stavebni-forum.cz

 

 

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строительство Чехия
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