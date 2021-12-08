В Чехии увеличился объем инвестиций в недвижимость

​Согласно последнему анализу консалтинговой компании Savills, общий объем инвестиций в недвижимость в Чешской Республике в третьем квартале 2021 года достиг уровня 328 миллионов евро, что 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В инвестиционных операциях в третьем квартале преобладали операции с производственной и складской недвижимостью — в них было инвестировано 189 миллионов евро, что составило 58% от квартального объема инвестиций в недвижимость в Чехии. Инвестиции в торговую недвижимость, в основном в торговые парки, резко выросли до 94 миллионов евро в этом квартале, достигнув 29% доли, что является самым высоким квартальным результатом сектора в этом году. Напротив, офисный сектор, который обычно доминирует на инвестиционном рынке, внес только 44,5 миллиона евро, то есть 14% -ую долю (менее всего с третьего квартала 2020 г.).

«В связи с тем, что в третьем квартале 2021 года инвестиции в офисный сегмент не достигли своих текущих объемов, большая часть инвестиций была направлена ​​на региональные рынки на сумму 231 миллион евро. Стоимость пражской недвижимости, проданной в третьем квартале, составила всего 97 миллионов евро», — комментирует Ленка Пехова из Savills.

Всего в третьем квартале этого года было зарегистрировано 14 сделок, что представляет собой небольшой рост по сравнению с 11 сделками, заключенными в третьем квартале 2020 года. Трансграничные инвестиции составили вторую половину инвестиций в третьем квартале 2021 года, при этом наибольшая доля иностранного капитала поступила из Китая (26%) и США (20%).

Средний размер инвестиционной сделки снизился с 29 миллионов в предыдущих кварталах до 23 миллионов евро в этом квартале, при этом средний размер за квартал в 2018-2019 годах составил около 40,5 миллионов евро.

С третьего квартала 2020 года доходность во всех секторах недвижимости не изменилась. Среди первоклассных офисных активов в Праге этот показатель составляет около 4,10% , а выручка от премиальных промышленных и складских зданий — 4,25%. Из-за длительного отсутствия инвестиций в сегмент лучших торговых центров Праги, расположенных в центре города, расчетная доходность остается на уровне 5,75%. Стоимость привлекательных проектов арендного жилья в Праге составляет около 4%.

«Невозможно ожидать, что объем сделок прошлого года в 2,73 миллиарда евро будет превышен или достигнут. В связи с тем, что некоторые сделки были перенесены на 2022 год, можно ожидать, что общая инвестиционная активность в этом году достигнет примерно 1,7 миллиарда евро», — говорит Фрейзер Уотсон, директор департамента инвестиционного консультирования Savills в Чехии и Словакии. В то же время большое количество планируемых сделок свидетельствует о позитивном настроении инвесторов на предстоящий год. В частности, по словам Фрейзера, исключительно хорошо функционирующий рынок промышленной и складской недвижимости имеет рекордную арендную активность, исторически самый низкий уровень вакантных площадей и значительный рост арендной платы за последние девять месяцев. Это привлекает все больше и больше инвесторов. Однако, как и в офисном секторе, на рынке не так много инвестиционных возможностей.

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: