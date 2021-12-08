В Чехии в третьем квартале начато строительство 13,4 тысяч жилых домов

Строительные компании Чешской Республики к концу октября этого года начали строительство 13 422 жилых многоквартирных домов, что на 66,4% больше, чем в прошлом году.

Большинство из них было в Праге, где количество строящихся многоквартирных домов увеличилось на 104,9% — до 5 952. Как и в октябре, объемы строительства ускорились в годовом исчислении до 3,7%. Рост всей отрасли был обеспечен за счет строительства жилых и нежилых зданий. По данным Чешского статистического управления, этот показатель увеличился на 7,1% по сравнению с октябрем прошлого года.

На конец октября на Прагу приходилось 44,35% всех строящихся многоквартирных домов. На втором и третьем месте — Южно-Моравский и Среднечешский регионы.

К концу октября частные лица и строительные компании приступили к строительству 36 018 квартир в стране, что на 26,9% больше, чем годом ранее. Однако даже это не решает плохой ситуации на чешском рынке жилья (в том числе по сравнению с соседними странами).

«Например, в Варшаве, где мы строим квартиры по той же цене, что и наши коллеги здесь, в Праге, рыночные цены в среднем на 50% ниже из-за сильной конкуренции и масштабного строительства. Если мы уже сравниваем Польшу и Чехию, то только в Варшаве ежегодно будет вводиться в эксплуатацию больше квартир в многоквартирных домах, чем во всей Чешской Республике вместе взятой», — говорит Марсела Фиалкова из девелоперской компании UDI Group.

Источник: stavebni-forum.cz

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