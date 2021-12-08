Безработица в Чехии в ноябре снизилась до 3,3%

«Безработица снова упала. Сейчас она составляет 3,3%, то есть на полпроцента меньше, чем в прошлом году», — сообщила Малачова в своем Twitter. В этом отношении, по ее словам, это один из лучших показателей среди стран Европейского Союза.
В ноябре отделения труда зарегистрировали 245 549 безработных, что примерно на 6 100 меньше, чем в предыдущем месяце, и почти на 29 000 меньше, чем год назад, когда безработица составляла 3,8%. В этом году уровень безработицы в Чехии постепенно снижается с марта. В начале года из-за ограничений на время эпидемии коронавируса этот показатель подскочил до 4,3%.
Чешские работодатели предложили почти 345 тысяч вакансий, таким образом, на одну вакансию претендуют в среднем 0,7 кандидата.
Однако, по словам директора бюро труда Чешской Республики Виктора Наймона, безработица, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы, учитывая сокращение сезонных работ, особенно в сельском и лесном хозяйстве.
На рынок труда по-прежнему влияет спрос на рабочие и технические профессии. Также существует долгосрочный интерес к квалифицированным мастерам.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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