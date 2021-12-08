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Безработица в Чехии в ноябре снизилась до 3,3%

Безработица в Чехии в ноябре снизилась до 3,3%

420on.cz 171
Уровень безработицы в Чешской Республике в ноябре составил 3,3% (против 3,4% в октябре). Об этом сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова.
Безработица в Чехии в ноябре снизилась до 3,3%

«Безработица снова упала. Сейчас она составляет 3,3%, то есть на полпроцента меньше, чем в прошлом году», — сообщила Малачова в своем Twitter. В этом отношении, по ее словам, это один из лучших показателей среди стран Европейского Союза.

В ноябре отделения труда зарегистрировали 245 549 безработных, что примерно на 6 100 меньше, чем в предыдущем месяце, и почти на 29 000 меньше, чем год назад, когда безработица составляла 3,8%. В этом году уровень безработицы в Чехии постепенно снижается с марта. В начале года из-за ограничений на время эпидемии коронавируса этот показатель подскочил до 4,3%.

Чешские работодатели предложили почти 345 тысяч вакансий, таким образом, на одну вакансию претендуют в среднем 0,7 кандидата.

Однако, по словам директора бюро труда Чешской Республики Виктора Наймона, безработица, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы, учитывая сокращение сезонных работ, особенно в сельском и лесном хозяйстве.

На рынок труда по-прежнему влияет спрос на рабочие и технические профессии. Также существует долгосрочный интерес к квалифицированным мастерам.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
безработица работа Чехия статистика
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