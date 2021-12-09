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В прошлом году компания Heureka заработала почти два миллиарда крон

В прошлом году компания Heureka заработала почти два миллиарда крон

420on.cz 203
Оборот портала Heureka в прошлом году достиг 70 миллионов евро или свыше 1,9 миллиарда крон. Это на 35% больше, чем за 2019 год. Развитию бизнеса помогли правительственные меры по борьбе с коронавирусом.
В прошлом году компания Heureka заработала почти два миллиарда крон

По заявлению компании, помимо продуктовых инноваций в ключевых категориях, высокий оборот также связан с интенсивной работой над международным контентом, работой над информационными продуктами в Европе и некоторыми приобретениями.

Операционная прибыль агрегатора Heureka составила 29,9 миллиона евро или около 795 миллионов крон. Это почти на треть больше, чем в предыдущем периоде. По словам пресс-секретаря компании Аделы Берковой, существенную роль в увеличении оборота сыграли правительственные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Но это не единственная причина — в общей сложности Heureka Group сейчас работает на девяти рынках Центральной и Восточной Европе и является крупнейшим европейским компаратором и консультантом по шоппингу с 23 миллионами посетителей в месяц и предложениями из более чем 55 000 интернет-магазинов.

«Подавляющее большинство покупателей перешло в онлайн-пространство, на что, конечно же, должны были ответить и владельцы обычных магазинов, которые переключились на продажи онйлан», — сказал Томаш Браверман, генеральный директор Heureka Group.

«Мы являемся крупнейшими в Центральной и Восточной Европе среди агрегаторов, грейдеров и подобных платформ. Мы занимаем первое место по количеству посещений в Чехии, Словакии и Венгрии. Мы растем на других рынках», — рассказал Томаш Браверман.

Помимо Heureka.cz и Heureka.sk, группа Heureka также включает Árukereső.hu в Венгрии, Compari.ro в Румынии, Pazaruvaj.com в Болгарии, Ceneje.si в Словении, Jetfinije.hr в Хорватии, Idealno.rs в Сербии и Idealno.ba в Боснии.

В этом году Heureka объявила об инвестициях в аналитический стартап Dataweps, а год назад приобрела еще один чешский стартап Testuj.to. В то же время компания успешно привлекает деньги через облигации.

Источник: cc.cz

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Темы
интернет бизнес Чехия магазины инвестиции стартапы технологии
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