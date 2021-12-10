Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.43
USD
22.5
RUB
0.31
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
01d 2 °C
Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%

Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%

420on.cz 175
В ноябре потребительские цены в Чехии выросли на 6%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в октябре. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Последний раз в Чешской Республике такой уровень инфляции был зафиксирован в октябре 2008 года.
Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%

Рост инфляции в основном связан с более высокими ценами на транспорт, а также продукты питания и безалкогольные напитки.

Стоимость аренды квартир выросла на 3,7%, услуги по текущему содержанию и ремонту квартиры подорожали почти на 10%, вода и канализация — на 5,5%.

«Цены на автомобили выросли на 7,4%, на топливо и масла — на 32,8%. Например, бензин Natural 95 продавался на заправочных станциях в ноябре в среднем по 37 крон за литр, что было самым высоким показателем за последние девять лет», — сказала руководитель отделения статистики ČSÚ Павла Шедива.

Годовой рост цен ускоряется пятый месяц подряд. В целом цены на товары выросли на 5% по сравнению с ноябрем прошлого года, а цены на услуги — на 7,5%.

Цены на табачные изделия увеличились на 12%, так же, как и цены на одежду и обувь. Из продуктов питания больше всего подорожало масло — на 26,8%. После октябрьского снижения цены выросли на картофель (на 5,2%), фрукты подешевели на 1,4%.

Напротив, по сравнению с октябрем энергия подешевела. Люди платили на 16,2% меньше за электроэнергию и на 11,5% — за природный газ. Падение цен связано с отменой НДС на электроэнергию и природный газ. «Влияние этого изменения на ежемесячный совокупный рост индекса потребительских цен в ноябре представляет собой снижение на один процентный пункт, согласно ориентировочным расчетам ČSÚ», — говорится в сообщении ČSÚ.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
цены Чехия статистика инфляция продукты одежда квартиры коммунальные услуги бензин
Читайте
по теме 
Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии наконец-то снижаются
02.12.2021 10:30 Экономика
Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии наконец-то снижаются
3127
В следующем году в Чехии подорожают электричество и газ
01.12.2021 11:56 Экономика
В следующем году в Чехии подорожают электричество и газ
2963
Цены на квартиры в Праге достигли «потолка»
24.11.2021 08:49 Экономика
Цены на квартиры в Праге достигли «потолка»
4425
Стоимость земельных участков в Чехии за год выросла почти на 22%
22.11.2021 13:05 Экономика
Стоимость земельных участков в Чехии за год выросла почти на 22%
1680
Последние новости:
10
декабря
Постановление Минздрава Чехии об обязательной вакцинации опубликовано в Сборнике законов
10.12.2021 11:45 Экономика
Постановление Минздрава Чехии об обязательной вакцинации опубликовано в Сборнике законов
301
Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост
10.12.2021 08:33 Экономика
Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост
396
09
декабря
В Чехию привезут таблетки от COVID для домашнего лечения
09.12.2021 21:10 Коронавирус
В Чехию привезут таблетки от COVID для домашнего лечения
1458
Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно
09.12.2021 14:02 Коронавирус
Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно
1519
Количество фишинговых атак в Чехии увеличилось
09.12.2021 13:05 Общество
Количество фишинговых атак в Чехии увеличилось
1769
В прошлом году компания Heureka заработала почти два миллиарда крон
09.12.2021 11:22 Экономика
В прошлом году компания Heureka заработала почти два миллиарда крон
834
Сильный снегопад осложнил движение транспорта в Чехии
09.12.2021 09:51 Общество
Сильный снегопад осложнил движение транспорта в Чехии
2637
Мужчина в Чехии забаррикадировался в доме с ядовитыми змеями
09.12.2021 08:56 Общество
Мужчина в Чехии забаррикадировался в доме с ядовитыми змеями
1361
08
декабря
За нарушение карантинных мер в Праге были наложены штрафы на общую сумму 3,7 миллиона крон
08.12.2021 17:45 Коронавирус
За нарушение карантинных мер в Праге были наложены штрафы на общую сумму 3,7 миллиона крон
1768
Продажи гибридных автомобилей в Чехии выросли на 91% — до 20 856 штук
08.12.2021 17:53 Экономика
Продажи гибридных автомобилей в Чехии выросли на 91% — до 20 856 штук
1061


Мобильная версия