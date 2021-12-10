Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%

В ноябре потребительские цены в Чехии выросли на 6%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в октябре. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Последний раз в Чешской Республике такой уровень инфляции был зафиксирован в октябре 2008 года.

Рост инфляции в основном связан с более высокими ценами на транспорт, а также продукты питания и безалкогольные напитки.

Стоимость аренды квартир выросла на 3,7%, услуги по текущему содержанию и ремонту квартиры подорожали почти на 10%, вода и канализация — на 5,5%.

«Цены на автомобили выросли на 7,4%, на топливо и масла — на 32,8%. Например, бензин Natural 95 продавался на заправочных станциях в ноябре в среднем по 37 крон за литр, что было самым высоким показателем за последние девять лет», — сказала руководитель отделения статистики ČSÚ Павла Шедива.

Годовой рост цен ускоряется пятый месяц подряд. В целом цены на товары выросли на 5% по сравнению с ноябрем прошлого года, а цены на услуги — на 7,5%.

Цены на табачные изделия увеличились на 12%, так же, как и цены на одежду и обувь. Из продуктов питания больше всего подорожало масло — на 26,8%. После октябрьского снижения цены выросли на картофель (на 5,2%), фрукты подешевели на 1,4%.

Напротив, по сравнению с октябрем энергия подешевела. Люди платили на 16,2% меньше за электроэнергию и на 11,5% — за природный газ. Падение цен связано с отменой НДС на электроэнергию и природный газ. «Влияние этого изменения на ежемесячный совокупный рост индекса потребительских цен в ноябре представляет собой снижение на один процентный пункт, согласно ориентировочным расчетам ČSÚ», — говорится в сообщении ČSÚ.

Источник: novinky.cz

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