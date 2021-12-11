В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги по страховкам за автомобиль

Более 18 000 человек в Чехии могут избавиться от долгов без штрафов за неоплаченные полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Чешское бюро страховщиков (ČKP), объединяющее страховые компании, присоединилось к мероприятию Milostivé léto.

«Нам удалось договориться со всеми коллекторскими компаниями, что они добровольно откажутся от неуплаченных сборов и затрат. И ČKP отказывается от невыплаченных процентов по задолженности и судебных издержек», — заявил в Twitter исполнительный директор ČKP Ян Матушек. Приостановлено будет в общей сложности 18 000 исполнительных производств на сумму около 190 миллионов крон.

«Подать заявление об урегулировании задолженности в рамках акции Milostivé léto можно, если: вы физическое лицо (не предприниматель), взысканный долг возникает из обязательства по оплате и в течение более четырех лет; в настоящее время физлицо не является банкротом», — говорится на сайте ČKP.

Потом в период с 13 декабря по 13 марта должнику необходимо выплатить основную сумму задолженности и 908 крон за прекращение исполнительного производства.

Акция Milostivé léto продлится до 28 января.

Источник: novinky.cz