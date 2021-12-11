Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.35
USD
22.4
RUB
0.3
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры

Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры

420on.cz 965
​Страх перед пандемией, социальными беспорядками, отключением электричества или просто забота о собственной безопасности. Это основные причины, по которым все больше и больше чехов покупают подземные бункеры. За последние годы чешская компания Tebrix продала десятки таких домов.
Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры

Огромный производственный цех недалеко от Либереца и стальные конструкции. Именно здесь Tebrix закладывает фундамент подземных бункеров.

«Спрос в последнее время довольно высок. На данный момент в цехе пять заказов. Площадь самого большого укрытия, которое мы сейчас строим, составит 220 квадратных метров. Но у нас также есть убежища площадью 800 метров», — директор Tebrix Михал Теренди, добавляя, во время пандемии коронавируса спрос на бункеры увеличился втрое. Их обычно покупают представители первой сотни самых богатых чехов. Но это не правило — среди клиентов есть и представители среднего класса.

Бункер собирается из отдельных модулей, основу которых составляет стальная конструкция. Затем эти модели закладываются на глубину около шести метров под землей и бетонируются. В то время как некоторые хотят получить доступ к убежищу из своего «шкафа» в спальне, другие предпочитают безопасный выход на улицу из сада. Из каждого бункера ведет несколько аварийных выходов, выходящих за пределы участка.

Цена квадратного метра под ключ — 80 тысяч крон. «Есть все удобства — спальня, кухня, туалет, душ, подсобное помещение. Мы следуем пожеланиям заказчика, например, он решает, какая будет облицовка или полы с подогревом. Также он определяет необходимую влажность и температуру», — говорит Теренди. В бункере устанавливается система вентиляции с фильтром NBC, то есть любой воздух, подаваемый в бункер, полностью очищается этой системой, даже если это радиоактивные осадки или боевые отравляющие вещества. Кроме того, в бункере можно оборудовать тренажерный зал, бассейн или тир. 

Продолжительность пребывания людей под землей зависит от размеров убежища. В хорошо оборудованных бункерах семья из четырех человек проживет целый год.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия коронавирус строительство покупка недвижимости
Читайте
по теме 
В пражский зоопарк привезли вомбата
11.12.2021 16:19 Общество
В пражский зоопарк привезли вомбата
330
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги по страховкам за автомобиль
11.12.2021 10:30 Экономика
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги по страховкам за автомобиль
520
В Чехии 10 декабря зафиксировано 12 386 новых случаев заражения коронавирусом, заболеваемость продолжает снижаться
11.12.2021 08:47 Коронавирус
В Чехии 10 декабря зафиксировано 12 386 новых случаев заражения коронавирусом, заболеваемость продолжает снижаться
749
Рождественские чешские сладости: любимые рецепты
10.12.2021 18:31 О Чехии
Рождественские чешские сладости: любимые рецепты
28033
Последние новости:
11
декабря
В пражский зоопарк привезли вомбата
11.12.2021 16:19 Общество
В пражский зоопарк привезли вомбата
330
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги по страховкам за автомобиль
11.12.2021 10:30 Экономика
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги по страховкам за автомобиль
520
В Чехии 10 декабря зафиксировано 12 386 новых случаев заражения коронавирусом, заболеваемость продолжает снижаться
11.12.2021 08:47 Коронавирус
В Чехии 10 декабря зафиксировано 12 386 новых случаев заражения коронавирусом, заболеваемость продолжает снижаться
749
10
декабря
На складах Чешской почты лежат тысячи посылок из третьих стран
10.12.2021 16:36 Экономика
На складах Чешской почты лежат тысячи посылок из третьих стран
5892
У города Стара Болеслав может прогуливаться медведь, предупредили охотники
10.12.2021 15:11 Экономика
У города Стара Болеслав может прогуливаться медведь, предупредили охотники
1038
Постановление Минздрава Чехии об обязательной вакцинации опубликовано в Сборнике законов
10.12.2021 11:45 Экономика
Постановление Минздрава Чехии об обязательной вакцинации опубликовано в Сборнике законов
3340
Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%
10.12.2021 10:58 Экономика
Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%
895
Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост
10.12.2021 08:33 Экономика
Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост
1139
09
декабря
В Чехию привезут таблетки от COVID для домашнего лечения
09.12.2021 21:10 Коронавирус
В Чехию привезут таблетки от COVID для домашнего лечения
2374
Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно
09.12.2021 14:02 Коронавирус
Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно
1999


Мобильная версия