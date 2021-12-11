Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры

​Страх перед пандемией, социальными беспорядками, отключением электричества или просто забота о собственной безопасности. Это основные причины, по которым все больше и больше чехов покупают подземные бункеры. За последние годы чешская компания Tebrix продала десятки таких домов.

Огромный производственный цех недалеко от Либереца и стальные конструкции. Именно здесь Tebrix закладывает фундамент подземных бункеров.

«Спрос в последнее время довольно высок. На данный момент в цехе пять заказов. Площадь самого большого укрытия, которое мы сейчас строим, составит 220 квадратных метров. Но у нас также есть убежища площадью 800 метров», — директор Tebrix Михал Теренди, добавляя, во время пандемии коронавируса спрос на бункеры увеличился втрое. Их обычно покупают представители первой сотни самых богатых чехов. Но это не правило — среди клиентов есть и представители среднего класса.

Бункер собирается из отдельных модулей, основу которых составляет стальная конструкция. Затем эти модели закладываются на глубину около шести метров под землей и бетонируются. В то время как некоторые хотят получить доступ к убежищу из своего «шкафа» в спальне, другие предпочитают безопасный выход на улицу из сада. Из каждого бункера ведет несколько аварийных выходов, выходящих за пределы участка.

Цена квадратного метра под ключ — 80 тысяч крон. «Есть все удобства — спальня, кухня, туалет, душ, подсобное помещение. Мы следуем пожеланиям заказчика, например, он решает, какая будет облицовка или полы с подогревом. Также он определяет необходимую влажность и температуру», — говорит Теренди. В бункере устанавливается система вентиляции с фильтром NBC, то есть любой воздух, подаваемый в бункер, полностью очищается этой системой, даже если это радиоактивные осадки или боевые отравляющие вещества. Кроме того, в бункере можно оборудовать тренажерный зал, бассейн или тир.

Продолжительность пребывания людей под землей зависит от размеров убежища. В хорошо оборудованных бункерах семья из четырех человек проживет целый год.

Источник: seznamzpravy.cz

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