Опрос показал, что большинство чехов следят за скидками при покупках

​Товары со скидкой или специальные акции являются важными факторами при принятии решения о покупках в жизни чехов. 90% жителей Чехии следят за распродажами.

Акции и скидки имеют большое влияние на решение о покупке в Чешской Республике. Согласно данным сервера Kupi.cz, Чехия занимает третье место в Центральной Европе по количеству выпускаемых рекламных листовок — 163 листовки в неделю.

80% респондентов следят за скидками на продукты питания, далее следуют одежда, товары для дома и косметика. Чехи почти не отслеживают акции и скидки на недвижимость (6%), потребительские ссуды (5%) или ипотечные кредиты (4%) и другие финансовые продукты (3%).

При этом между мужчинами и женщинами большая разница. Скидки отслеживают 60% женщин и только 39% мужчин. Среди молодых людей до 26 лет этот показатель составляет 75%. Специальными предложениями электротовары интересуются, наоборот, 37% мужчин и 29% женщин.

Опрос показал, что менее двух третей респондентов уверены, что объявленные акции действительно выгодны. Однако многие не пытаются проверять, действительно ли товар продается со скидкой или это маркетинговый ход.

«Это часто усугубляет несправедливое поведение со стороны розничных торговцев. Например, недавняя Черная пятница снова показала уловки интернет-магазинов, которые часто лгут о размере скидки», — сказал Милан Бауда, директор по маркетингу Cofidis. Однако, по его словам, вероятно, что из-за освещения в СМИ именно таких случаев и в то же время в связи с постоянно растущими ценами люди станут более осторожными и в этом отношении.

Источник: ceskenoviny.cz