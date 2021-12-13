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Цена на электроэнергию в Чехии вырастет на 50%, на газ — еще больше

Цена на электроэнергию в Чехии вырастет на 50%, на газ — еще больше

420on.cz 101
Цена на электроэнергию в следующем году вырастет на 30-50%, на газ — на 50-70%, заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.
Цена на электроэнергию в Чехии вырастет на 50%, на газ — еще больше

Об этом он сообщил после переговоров с представителями энергетической компании ČEZ.

Одной из причин подорожания является рост цен на квоты на выбросы, которые влияют на цену энергии в диапазоне от 20% до 30%. Правительство Чехии хочет отменить НДС на электроэнергию и плату за возобновляемые источники энергии. Если оба предложения будут одобрены правительством, платежи за электроэнергию для населения будут снижены примерно на 35%.

По словам Гавличка, снижение НДС и платы за возобновляемые ресурсы — единственные комплексные меры, которые можно предпринять, но это краткосрочная поддержка. Чехия тратит около 46 миллиардов крон в год на возобновляемые источники, из которых 20 миллиардов вносят домашние хозяйства и компании. В 2022 году государство должно полностью компенсировать эти затраты. Сейчас государство оплачивает 495 крон за каждый потребленный мегаватт-час. 

Источник: novinky.cz

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Темы
электростанция электричество цены газ инфляция Чехия
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