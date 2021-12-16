Сенат Чехии одобрил выплату компенсаций предпринимателям, пострадавшим от карантинных мер

Так называемый компенсационный бонус, утвержденный Сенатом, распространяется индивидуальных предпринимателей и учредителей небольших компаний, которые приостановили или ограничили работу в связи с правительственными мерами по борьбе с covid-19. Они смогут подать заявку на выплату компенсаций из расчета 1000 крон за день.

Люди, работающие на основании договора о выполнении работ, также смогут подать заявку на выплату в размере 500 крон в день.

Родители и близкие родственники, которые вынуждены были оставаться дома с детьми в период карантина в школах, будут получать 80% от заработной платы (ранее — только 60%). Эти выплаты будут производиться задним числом за период, начиная с 1 ноября. Всем людям, находящимся на карантине из-за пандемии covid-19, государство будет выплачивать по 370 крон в день.

Закон, одобренный Сенатом Чехии, теперь должен подписать президент. После этого он вступит в силу.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz