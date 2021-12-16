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Сенат Чехии одобрил выплату компенсаций предпринимателям, пострадавшим от карантинных мер

Сенат Чехии одобрил выплату компенсаций предпринимателям, пострадавшим от карантинных мер

420on.cz 131
Так называемый компенсационный бонус, утвержденный Сенатом, распространяется индивидуальных предпринимателей и учредителей небольших компаний, которые приостановили или ограничили работу в связи с правительственными мерами по борьбе с covid-19. Они смогут подать заявку на выплату компенсаций из расчета 1000 крон за день.
Сенат Чехии одобрил выплату компенсаций предпринимателям, пострадавшим от карантинных мер

Люди, работающие на основании договора о выполнении работ, также смогут подать заявку на выплату в размере 500 крон в день.

Родители и близкие родственники, которые вынуждены были оставаться дома с детьми в период карантина в школах, будут получать 80% от заработной платы (ранее — только 60%). Эти выплаты будут производиться задним числом за период, начиная с 1 ноября. Всем людям, находящимся на карантине из-за пандемии covid-19, государство будет выплачивать по 370 крон в день.

Закон, одобренный Сенатом Чехии, теперь должен подписать президент. После этого он вступит в силу.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
компенсация индивидуальный предприниматель Чехия законы Сенат ЧР коронавирус бизнес дети школы
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