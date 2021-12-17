В Чехии с 19 января срок для ревакцинации будет сокращен для всех

​Срок ревакцинации против COVID-19 для всех жителей Чехии старше 18 лет будет сокращен с шести до пяти месяцев с 19 января. Для людей старше 45 лет срок ревакцинации будет сокращен уже с 17 декабря, а для лиц старше 35 лет — с 5 января.

Такое решение принял Минздрав Чехии в четверг, 16 декабря.

До сих пор только люди старше 55 лет могли получить бустерную дозу вакцины через пять месяцев, все остальные — через шесть месяцев. Люди, вакцинированные однократной вакциной Janssen от Johnson & Johnson, могут прийти на ревакцинацию уже через два месяца.

Ушедший в отставку премьер-министр Андрей Бабиш заявил в среду в Твиттере, что хочет сократить срок ревакцинации против covid-19 для всех граждан. По его словам, сокращение срока необходимо в связи с распространением нового штамма коронавируса — омикрон.

«Согласно некоторым исследованиям, третья доза — это более высокий уровень защиты от болезни. Кроме того, в Праге в настоящее время есть неиспользуемые центры вакцинации, поэтому я думаю, что мы можем и должны сделать это быстро», — сказал он.

Будущий министр здравоохранения Чехии Властимил Валек (TOP 09) ранее призвал всех вакцинированных людей пройти ревакцинацию с помощью бустерной дозы.

Источник: novinky.cz

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