Как будут работать магазины в Чехии в период рождественских праздников

Магазины в Чехии будут закрыты 24 декабря после 12 часов дня, а также 25 и 26 декабря. Люди должны приобрести продукты и товары заранее, если они не хотят полагаться на круглосуточные магазины в аэропорту или заправочные станции, которые подпадают под исключения из закона.
Крупные торговые сети, такие как Lidl, Globus, Tesco или Albert будут работать в первой половине дня 24 декабря. Только часы работы в Рождество немного отличаются. Например, Globus или Lidl хотят закрыться в половине двенадцатого, Tesco — в 11 часов. Альберт планирует впустить последних посетителей в 11:45. По такому же принципу будут работать строительные гипермаркеты, такие как OBI или Baumax. Только IKEA не откроется и в канун Рождества.
В праздничные дни 25 и 26 декабря магазины в Чехии будут закрыты, 26 декабря будет работать только оптовый магазин Makro.
Источник: novinky.cz
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