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Как будут работать магазины в Чехии в период рождественских праздников

Как будут работать магазины в Чехии в период рождественских праздников

420on.cz 511
Крупные магазины в Чехии обычно закрываются на Рождество. Но в этом году в первый день Рождества, 25 декабря, в стране действует чрезвычайное положение, которое позволяет магазинам поменять график работы. Министр здравоохранения Властимил Валек готовит предложение об ограничении часов работы розничных сетей, однако магазины решили не ждать решения правительства и установить стандартный режим работы в рождественские праздники.
Как будут работать магазины в Чехии в период рождественских праздников

Магазины в Чехии будут закрыты 24 декабря после 12 часов дня, а также 25 и 26 декабря. Люди должны приобрести продукты и товары заранее, если они не хотят полагаться на круглосуточные магазины в аэропорту или заправочные станции, которые подпадают под исключения из закона.

Крупные торговые сети, такие как Lidl, Globus, Tesco или Albert будут работать в первой половине дня 24 декабря. Только часы работы в Рождество немного отличаются. Например, Globus или Lidl хотят закрыться в половине двенадцатого, Tesco — в 11 часов. Альберт планирует впустить последних посетителей в 11:45. По такому же принципу будут работать строительные гипермаркеты, такие как OBI или Baumax. Только IKEA не откроется и в канун Рождества.

В праздничные дни 25 и 26 декабря магазины в Чехии будут закрыты, 26 декабря будет работать только оптовый магазин Makro.

Источник: novinky.cz

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Темы
магазины Чехия Рождество в Праге Рождество
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