Global Payments: чехи в этом году чаще платили банковской картой за рождественские подарки

Чехи потратили на подарки 19,2 миллиарда крон с начала Адвента, что на 1,8 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила компания Global Payments, которая обрабатывает треть всех внутренних карточных транзакций.

В прошлом году эта сумма составляла 17,4 миллиарда крон, а в 2019 году — 16,3 миллиарда. Количество сделок увеличилось на 3 миллиона по сравнению с прошлым годом — до 25,8 миллиона в этом году. Средняя сумма расходов по кредитной карте во время предрождественских покупок в принципе не меняется: в этом и предыдущем году она составляла те же 744 кроны.

Общий объем покупок через Интернет увеличился более чем на 25% и составил 2,5 миллиарда крон по сравнению с прошлым Адвентом. Средняя сумма, потраченная в интернет-магазинах, также увеличилась на 11% процентов. В прошлом году она составляла 1058 чешских крон, в этом году — 1190 чешских крон. Это подтверждается растущей популярностью онлайн-шоппинга, которым чехи стали больше пользоваться в начале пандемии, когда были закрыты обычные магазины.

Чехи сейчас тратят в среднем 842 миллиона крон каждый день, оплачивая покупки с помощью банковских карт. Это на 200 миллионов больше, чем за год. Пятница, 17 декабря, стала рекордным днем, когда чехи потратили 1,051 миллиарда крон через терминалы Global Payments.

Источник: ceskenoviny.cz

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