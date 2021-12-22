В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%

Средняя ставка по ипотеке выросла до 2,70% в ноябре. В октябре этот показатель составлял 2,54%, следует из данных Fincentrum Hypoindex. Интерес к ипотеке не снижается — в ноябре банки оформили ипотеки на общую сумму 37,2 миллиарда крон, что на 5,1 миллиарда больше, чем в октябре.

Средняя процентная ставка за ноябрь постепенно приближается к трехпроцентной отметке и она будет продолжать расти, полагают аналитики.

В ноябре чешские банки выдали 11 369 ипотечных кредитов, что на 13% больше, чем в октябре, и на 22% больше, чем год назад. По сравнению с октябрем, объем согласованных ипотечных кредитов увеличился на 16% и на 38% в годовом исчислении.

По мнению аналитиков, в этом году наблюдается повышенный интерес к ипотеке по двум причинам. Первый — это опасения по поводу роста ставок по ипотеке, о чем свидетельствует динамика ставок на межбанковском рынке. И второе — ужесточение условий предоставления ипотечных кредитов, о которых Чешский национальный банк объявил в конце ноября. Новые условия вступят в силу с апреля 2022 года.

С января по ноябрь этого года банки в Чехии оформили ипотечные кредиты на сумму более 392,6 миллиарда крон. По прогнозам экспертов, в этом году ипотечный рынок сможет превысить лимит согласованных ипотечных кредитов в 400 миллиардов крон. Рост ставок по ипотеке еще не закончился. Однако при более высоких ставках интерес к ипотеке со временем должен снизиться. Те, кто сейчас начинает переговоры об ипотеке, должны рассчитывать на ставку около 4%.

Источник: echo24.cz

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